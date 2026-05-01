Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν τον ικανοποιεί η πορεία των διαπραγματεύσεων, αναφέρει το Sky News.

«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία… γιατί ουσιαστικά δεν έχει στρατό πλέον», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας θέση που έχει εκφράσει και τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Η ηγεσία τους είναι αποδιοργανωμένη»

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «εξαιρετικά αποδιοργανωμένη».

«Είναι πολύ διχασμένοι. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν καταστραφεί:
«Ο στρατός τους έχει ηττηθεί. Αν φύγουμε τώρα, θα χρειαστούν 20 χρόνια για να ξαναχτίσουν τη χώρα».

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Όποιος είναι εντάξει με το να έχει το Ιράν πυρηνικό όπλο δεν είναι πολύ έξυπνος», είπε, προσθέτοντας:

«Θα ήταν μια καταστροφή για το μέλλον. Θα δημιουργούσε προβλήματα που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

«Δεν έχουν πλέον ναυτικό ή αεροπορία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενώ κατευθυνόταν προς το ελικόπτερο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν σχεδόν εξαλειφθεί.

«Δεν έχουν πλέον ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία… έχουν καταστραφεί. Δεν έχουν αντιαεροπορικά, δεν έχουν ραντάρ», ανέφερε.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται άμεση συμφωνία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

