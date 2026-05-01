Γιώργος Χριστοδούλου: Είμαι ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη Λάμψη

Ο Γιώργος Χριστοδούλου, ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή “Buongiorno”, και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον λόγο που παραιτήθηκε από τη Λάμψη.

«Μετά την επιτυχία που υπήρχε στη Λάμψη με τον συγκεκριμένο ρόλο του παπά που έκανα… Ήμουν μόνο τρία χρόνια στη Λάμψη, γιατί παραιτήθηκα. Κάθε χρόνο, όταν τελειώναμε, μας φώναζε ο Φώσκολος σε ένα δωμάτιο και υπογράφαμε τα συμβόλαια για την επόμενη σεζόν. Όταν αυτός ο ρόλος του καθολικού παπά με τη Μουρούζη και είχε μεγάλη επιτυχία, υπήρχαν αντιρρήσεις από κάποιες κυρίες μέσα στο στούντιο», είπε αρχικά ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είχε πει ο Φώσκολος ότι θα φέρει τον δίδυμο αδερφό του καθολικού παπά, που ήταν ένας πράκτορας. Εγώ, δηλαδή, θα έκανα και τον παπά και τον πράκτορα. Εκεί ακούστηκε μια φωνή περίεργη από κάποια κυρία, επειδή θα έκανα δύο ρόλους, και έμεινε εκεί το θέμα.

Μετά μου είπε ο Φώσκολος ότι δεν θα το κάνουμε αυτό και ότι θα με βάλει να κάνω έναν αστυνομικό στο “Καλημέρα Ζωή”. Και του είπα ότι “εγώ την επιτυχία που μου έδωσες, δεν θα την πετάξω στα σκουπίδια, ή μένω εδώ ή φεύγω” και παραιτήθηκα. Και ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη Λάμψη. Ενοχλήθηκε κάποια κυρία γιατί θα έκανα αυτόν τον διπλό ρόλο».