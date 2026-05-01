Γιώργος Χριστοδούλου: Είμαι ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη Λάμψη

Ο Γιώργος Χριστοδούλου, ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή “Buongiorno”, και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον λόγο που παραιτήθηκε από τη Λάμψη.

«Μετά την επιτυχία που υπήρχε στη Λάμψη με τον συγκεκριμένο ρόλο του παπά που έκανα… Ήμουν μόνο τρία χρόνια στη Λάμψη, γιατί παραιτήθηκα. Κάθε χρόνο, όταν τελειώναμε, μας φώναζε ο Φώσκολος σε ένα δωμάτιο και υπογράφαμε τα συμβόλαια για την επόμενη σεζόν. Όταν αυτός ο ρόλος του καθολικού παπά με τη Μουρούζη και είχε μεγάλη επιτυχία, υπήρχαν αντιρρήσεις από κάποιες κυρίες μέσα στο στούντιο», είπε αρχικά ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είχε πει ο Φώσκολος ότι θα φέρει τον δίδυμο αδερφό του καθολικού παπά, που ήταν ένας πράκτορας. Εγώ, δηλαδή, θα έκανα και τον παπά και τον πράκτορα. Εκεί ακούστηκε μια φωνή περίεργη από κάποια κυρία, επειδή θα έκανα δύο ρόλους, και έμεινε εκεί το θέμα.

Μετά μου είπε ο Φώσκολος ότι δεν θα το κάνουμε αυτό και ότι θα με βάλει να κάνω έναν αστυνομικό στο “Καλημέρα Ζωή”. Και του είπα ότι “εγώ την επιτυχία που μου έδωσες, δεν θα την πετάξω στα σκουπίδια, ή μένω εδώ ή φεύγω” και παραιτήθηκα. Και ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που παραιτήθηκε από τη Λάμψη. Ενοχλήθηκε κάποια κυρία γιατί θα έκανα αυτόν τον διπλό ρόλο».

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναδιαμορφώνει τις εμπορικές διαδρομές

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών: Πόσες προσφυγές έγιναν και πόσοι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν – Αναλυτικά τα στοιχεία

Αυτός είναι ο λόγος που επιβιώσαμε περισσότερο από τους Νεάντερταλ – Τι δείχνει νέα μελέτη

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε
περισσότερα
18:52 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Νίκος Αποστολόπουλος: Με τον πατέρα μου είχα δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις – Του είχα πει κάτι πολύ σκληρό

Για τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα και τη σχέση του με τον πατέρα του μίλησε μεταξύ άλλων ο ...
10:08 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου, είμαι έτοιμη» – Πώς βιώνει τη μητρότητα

Για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα αλλά και για τη μητρότητα μίλησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου στην κ...
09:24 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

«Κορίτσι του Μάη» σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η διαφορετική έναρξη της εκπομπής – «Είναι ιδιαίτερη ημέρα»

Πρωτομαγιά σήμερα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην εκπομπή «Happy Day...
08:09 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αναχώρησε ο Akylas για την Βιέννη – «Παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Akylas, καθώς αναχώρησε για την...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς