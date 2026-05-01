Πρωτομαγιά στα… λευκά: Χιόνι κάλυψε τον Λαϊλιά Σερρών

Νιφάδες χιονιού αντί για λουλούδια πιάνουν τη φετινή Πρωτομαγιά στον Λαϊλιά, στις Σέρρες όπου το ύψος του χιονιού έφτασε τα πέντε εκατοστά, μετά την ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας.

Η χιονόπτωση άρχισε με πιο εντόνους ρυθμούς από χθες, Πέμπτη (30/4), και αναμένεται να χιονίσει και σήμερα.

Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών κάνουν λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο και αν δεν γίνονταν τα έργα για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου, θα είχε πάρα πολύ κόσμο που θα πήγαινε να κάνει σκι.

