Ηλεία: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο – Toν αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια

Αφόρητος είναι ο πόνος και βαρύ το πένθος σήμερα (01/05), στα Μακρίσια Ηλείας, όπου συγγενείς, συμμαθητές και φίλοι αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι του.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο, ενώ φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε σοβαρότατα τραύματα.