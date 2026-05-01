Δύο επιθέσεις κατά πανεπιστημιακών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Έγραψαν συνθήματα στο σπίτι καθηγήτριας του ΕΚΠΑ

Δύο επιθέσεις κατά πανεπιστημιακών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στην πρώτη περίπτωση, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της όπου διαμένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαίδου – Κυριανίδου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ομάδα φοιτητών επιτέθηκε στον αντιπρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη, ο Αντιπρύτανης προπηλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών. Μετά το περιστατικό, φέρεται να διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ

«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».

Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην πολυκατοικία που μένει η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου

Λίγες ώρες μετά, μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της Βάνα Νικολαίδου – Κυριανίδου.

Υπενθυμίζεται ότι η καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς τον Ιανουάριο του 2025, άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, ενώ πέταξαν και τρικάκια.