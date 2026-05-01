ΑΠΘ: Επίθεση στον αντιπρύτανη Ιάκωβο Μιχαηλίδη από ομάδα φοιτητών καταγγέλλουν οι πρυτανικές αρχές

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης καταγγέλλουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστοποιώντας ότι ο προπηλακισμός είχε ως αποτέλεσμα ο κ. Μιχαηλίδης να αισθανθεί αδιαθεσία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπρύτανης προπηλακίστηκε από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ

«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις.

Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία.

Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής».

Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/τριών Quieta Movere: Παρέμβαση για τα νέα μέτρα στις εστίες

Ανακοίνωση εξέδωσε και η «Αναρχική Συνέλευση Φοιτητών/Φοιτητριών Quieta Movere», κάνοντας λόγο για «παρέμβαση» στον αντιπρύτανη φοιτητικής μέριμνας Ιάκωβο Μιχαηλίδη με σκοπό «την άρση του παράλογου και αυταρχικού νέου συμφωνητικού που στοχεύει στην πλήρη πειθάρχηση και έλεγχο των οικοτρόφων απειλώντας τους με έξωση αν δεν το υπογράψουν» και ζητώντας να μην υπάρξει καμία έξωση εστιακού φοιτητή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συνέλευσης αναρχικών φοιτητών/τριών, ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης «επιδεικτικά και επίμονα αρνούνταν να άρει το συμφωνητικό ενώ φυγαδεύτηκε άρον άρον από τους μπράβους της πρυτανείας επικαλούμενος δήθεν λόγους υγείας».

