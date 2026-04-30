Τραμπ: Ετοιμάζεται να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία – Γιατί η απειλή του δεν έχει πλέον το ίδιο βάρος

Η απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία, μετά την κριτική του Βερολίνου για τον πόλεμο στο Ιράν, ίσως να μην έχει την ίδια ισχύ που θα είχε παλαιότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times.

Η σχέση ασφάλειας ΗΠΑ – Γερμανίας δεν είναι πλέον μονόπλευρη

Αυτό συμβαίνει διότι η σχέση ασφάλειας μεταξύ της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι πλέον τόσο μονόπλευρη όσο στο παρελθόν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, η Γερμανία επέτρεψε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για την υποστήριξη αμερικανικών επιθέσεων, παρέχοντας κρίσιμη υλικοτεχνική στήριξη στον πόλεμο του Τραμπ, την οποία άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να προσφέρουν.

Αύξηση δαπανών και στόχος για ισχυρότερο στρατό

Παράλληλα, οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας έχουν εκτοξευθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ενώ η χώρα έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη, με στόχο να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχημένη, ώστε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου χαρακτήρισε πρόσφατα τη Γερμανία ως πρότυπο για μια Ευρώπη που αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα.

Το προηγούμενο του 2020 και η αποδυνάμωση της απειλής

Η απειλή του Τραμπ αποδυναμώνεται επίσης από όσα συνέβησαν την τελευταία φορά που προχώρησε σε ανάλογη κίνηση.

Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, κατάλοιπο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Παρέχει δωρεάν έδαφος για αμερικανικές βάσεις και καλύπτει το κόστος τοπικού προσωπικού που υποστηρίζει τα στρατεύματα που σταθμεύουν εκεί.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους στρατιώτες εξυπηρετούν άμεσα αμερικανικά συμφέροντα, στελεχώνοντας αεροπορικές βάσεις που συχνά στέλνουν αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς και στρατιωτικά νοσοκομεία που περιθάλπουν Αμερικανούς τραυματίες από άλλες ηπείρους.

Το 2020, κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ επιχείρησε να μειώσει τη στρατιωτική παρουσία, ανακοινώνοντας σχέδιο απόσυρσης 12.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Τότε χαρακτήρισε τη χώρα «ασυνεπή» ως προς τις στρατιωτικές της δαπάνες, επειδή δεν κάλυπτε τον συμφωνημένο στόχο του ΝΑΤΟ.

Το Κογκρέσο μπλόκαρε την κίνηση. Ο Τραμπ έχασε τις προεδρικές εκλογές εκείνο το φθινόπωρο και η κυβέρνηση Μπάιντεν ακύρωσε το σχέδιο απόσυρσης.

Η νέα στρατηγική της Γερμανίας και η πίεση στο ΝΑΤΟ

Έκτοτε, Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν αυξήσει τις δεσμεύσεις της χώρας για στρατιωτικές δαπάνες. Ο Φρίντριχ Μερτς, που έγινε καγκελάριος πριν από έναν χρόνο, ηγήθηκε μιας προσπάθειας χαλάρωσης των περιορισμών δανεισμού του κράτους, προκειμένου να επενδυθούν σημαντικά ποσά στον επανεξοπλισμό.

Η Γερμανία συνέβαλε επίσης στην πίεση προς άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ ώστε να δεσμευθούν για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και των σχετικών υποδομών στο 5% των οικονομιών τους έως το 2035, επίπεδο που είχε ζητήσει ο Τραμπ.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας οδήγησε τον Έλμπριτζ Α. Κόλμπι, υφυπουργό Άμυνας, να επαινέσει τους Γερμανούς αξιωματούχους το Σάββατο για τις δαπάνες τους και τη στήριξή τους στον πόλεμο.

«Μετά από χρόνια αποστρατιωτικοποίησης, το Βερολίνο ανεβαίνει επίπεδο», έγραψε ο Κόλμπι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πολιτική ένταση που πυροδότησε την απειλή

Τίποτα δεν έχει αλλάξει στρατιωτικά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που άλλαξε είναι ότι ο Μερτς εξόργισε τον Τραμπ.

Τη Δευτέρα, ο καγκελάριος είπε σε ομάδα Γερμανών μαθητών λυκείου ότι το Ιράν είχε «ταπεινώσει» την Αμερική με τη στάση του στις διαπραγματεύσεις του πολέμου. Παράλληλα, αμφισβήτησε το πώς ο Τραμπ σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση.

«Οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν στρατηγική», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Τραμπ απάντησε επικρίνοντας τον Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Τετάρτη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απειλώντας με απόσυρση στρατευμάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «μελετούν και εξετάζουν τη πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία», έγραψε ο Τραμπ.

Τα εμπόδια για μια πραγματική απόσυρση

Η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς ο Τραμπ χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου για να μειώσει τον συνολικό αριθμό στρατευμάτων που σταθμεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η τελευταία Πράξη Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας, που εγκρίθηκε πέρυσι με διακομματική στήριξη, προβλέπει ελάχιστο όριο 76.000 στρατιωτών στην Ευρώπη.

Η Γερμανία φιλοξενεί σχεδόν τους μισούς από αυτούς. Επομένως, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να αποσύρουν στρατεύματα από τη χώρα, θα έπρεπε να βρουν άμεσα χώρο για τη μετακίνησή τους αλλού στην ευρωπαϊκή ήπειρο ή να εξασφαλίσουν την έγκριση του Κογκρέσου για την πλήρη αποχώρησή τους από την Ευρώπη.

Η απάντηση Μερτς

Επισκεπτόμενος στρατεύματα στη δυτική Γερμανία την Πέμπτη, ο Μερτς δεν απάντησε άμεσα στην ανάρτηση του Τραμπ, αλλά φρόντισε να υπογραμμίσει τη σημασία της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όπως γνωρίζετε, αυτή η διατλαντική συνεργασία είναι ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μας — και στη δική μου προσωπικά», δήλωσε ο καγκελάριος, φορώντας στρατιωτικό μπουφάν παραλλαγής με το όνομά του.