Φωτιά στο Ίλιον: Η ιστορία απαγωγής του ιδιοκτήτη του καταστήματος το 2021 – «Άκουγα εκρήξεις και νόμιζα ότι ήταν πυροβολισμοί», λένε μάρτυρες – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ

Μία πολυκατοικία καταστράφηκε και κινδύνευσαν άνθρωποι στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15.00 σήμερα Παρασκευή σε κατάστημα ανταλλακτικών. Για πάνω από πέντε ώρες οι πυροσβέστες έδιναν πραγματική μάχη με τις φλόγες, που εξαπλώθηκαν γρήγορα από το ισόγειο και το μαγαζί με τα ανταλλακτικά για αυτοκίνητα.

Δεν απαιτήθηκαν παρά λίγα λεπτά για να γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στον χώρο και προκλήθηκαν εκρήξεις.

Η δραματική περιπέτεια του ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, του καταστήματος με τα ανταλλακτικά, πριν χρόνια είχε βιώσει μία πολύ δυσάρεστη περιπέτεια, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 έπεσε θύμα απαγωγής. Ήταν λίγες μόλις ημέρες πριν το νέο έτος, στις 28 Δεκεμβρίου, όταν τον απήγαγαν στο Ντράφι. Τον κράτησαν σε κρησφύγετο επί 63 ημέρες ζητώντας από την οικογένειά του λύτρα ύψους ενός εκ. ευρώ.

Η οικογένεια του κατέβαλε 80.000 ευρώ και τότε απελευθερώθηκε.

Για την ιστορία, λίγες ημέρες μετά, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Καταδικάστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Στα 100 μέτρα μένω. Είδαμε τις φλόγες και πολύ έντονο καπνό. Ήξερα ότι ήταν τα μηχανήματα μέσα, λάδια από μηχανές. Στην αρχή ακουστήκαν εκρήξεις.»

«Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν στο ολοήμερο στο βρεφονηπιακό, ευτυχώς εκκενώθηκαν γρήγορα», λένε δύο μάρτυρες, ενώ μία τρίτη αναφέρει:

«Άκουγα τις εκρήξεις και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροβολισμοί, από την πλατεία επάνω».

