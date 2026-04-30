Κριστιάνο Ρονάλντο: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει – Απολαμβάνω κάθε μέρα και κάθε παιχνίδι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Κριστιάνο Ρονάλντο
φωτογραφία αρχείου - πηγή: EPA/ALI HAIDER

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πλησιάζοντας στο τέλος της καριέρας του στα 41 του χρόνια, έφτασε τα 970 γκολ, σκοράροντας -άνοιξε το σκορ με κεφαλιά-στη νίκη (2-0) τη Αλ Νασρ επί της Αλ Αχλί.
Με αυτό, συμπλήρωσε 25 γκολ αυτή τη σεζόν για την Αλ Νασρ, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας μίλησε στο Canal Goat, κάνοντας μεταξύ άλλων, αναδρομή στη λαμπρή καριέρα του: «Το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει. Ας απολαύσουμε κάθε παιχνίδι. Η καριέρα μου ήταν λαμπρή και θέλω να συνεχιστεί. Συνεχίζω να την απολαμβάνω, συνεχίζω να σκοράρω γκολ», δήλωσε.

«Πάνω απ’ όλα, αυτό που μετράει είναι η νίκη. Και ανυπομονούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα», είπε εκφράζοντας σιγουριά ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά, όπου αγωνίζεται από το 2022/23.

Και πρόσθεσε: «Συνεχίζω να παίζω όχι μόνο για αυτή τη γενιά, αλλά και για την προηγούμενη και για την επόμενη. Απολαμβάνω κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι, χρόνο με το χρόνο, ακόμα και τώρα που πλησιάζω στο τέλος της καριέρας μου. Αυτό είναι γεγονός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

