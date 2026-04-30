Παντελής Μπούτσκος: «Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι», όμως «η νέα εποχή ξεκινάει με παρουσία σε τελικό»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, σε δηλώσεις του μετά την ήττα της ομάδας του στο Μπιλμπάο, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, δήλωσε ότι η ομάδα είναι πολύ στενοχωρημένη από τη μη κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο κρατάνε ότι «η νέα εποχή ξεκινάει με παρουσία σε τελικό».

Αναλύοντας τα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στη κόπωση που εμφανίστηκε στην τρίτη περίοδο, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στους Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν στην Ισπανία.

Για ένα ημίχρονο στη χώρα των Βάσκων ο ΠΑΟΚ έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, έχοντας και το +6 από τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου κατέρρευσε στο δεύτερο μέρος και η Μπιλμπάο επικράτησε με 89-74, διατηρώντας τον ευρωπαϊκό της τίτλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, χάσαμε την ευκαιρία να φέρουμε το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε περήφανοι για το ταξίδι μας. Και σε αυτό είχαμε σήμερα 500 οπαδούς μας, οι οποίοι δε σταμάτησαν να μας ενθαρρύνουν. Ήταν συγκινητική η παρουσία τους. Θέλαμε πολύ να τους δώσουμε τη χαρά.

Κάποιες λεπτομέρειες δε μας άφησαν να εδραιώσουμε ένα μομέντουμ στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν γενναίοι, κάτι λέει αυτό. Η κόπωση και η επιβάρυνσή μας από τα συνεχόμενα παιχνίδια, φάνηκε στην τρίτη περίοδο. Εκεί όπου η Μπιλμπάο ανέβασε την ένταση. Ηταν ένας σπουδαίος αντίπαλος με μεγάλη ποιότητα.

Η νέα εποχή ξεκινάει με μια παρουσία μας σε ένα τελικό. Δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας. Το πρόγραμμα είναι καταιγιστικό, παίζουμε πλέι οφ άμεσα, την Κυριακή με το Περιστέρι. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι, οφείλουμε να υπερασπίσουμε το σπίτι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε πολλαπλές ζωές με επιβάρυνση».

