Eurovision: Ανοδική τροχιά για τον Akylas στις στοιχηματικές προβλέψεις που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση

Ανοδική τροχιά καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, με τον Akylas να ενισχύει αισθητά τη θέση του στα στοιχήματα τα τελευταία 24ωρα και να εδραιώνεται έτσι στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το «Ferto» του Akyla συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης στο 11%, από 7% που βρισκόταν στις 25 Απριλίου, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και κατακτώντας σταθερά τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των bookmakers εν όψει της Eurovision, μαζί με τη Δανία, που λαμβάνει το ίδιο ποσοστό με την Ελλάδα (11%)

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με 30%, που διατηρεί σημαντικό προβάδισμα.

Γαλλία και Αυστραλία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με 10% και 8% αντίστοιχα.