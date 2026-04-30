Eurovision: Ανοδική τροχιά για τον Akylas στις στοιχηματικές προβλέψεις που εδραιώνεται στη δεύτερη θέση

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas

Ανοδική τροχιά καταγράφει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, με τον Akylas να ενισχύει αισθητά τη θέση του στα στοιχήματα τα τελευταία 24ωρα και να εδραιώνεται έτσι στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το «Ferto» του Akyla συγκεντρώνει πλέον ποσοστό νίκης στο 11%, από 7% που βρισκόταν στις 25 Απριλίου, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και κατακτώντας σταθερά τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των bookmakers εν όψει της Eurovision, μαζί με τη Δανία, που λαμβάνει το ίδιο ποσοστό με την Ελλάδα (11%)

Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία με 30%, που διατηρεί σημαντικό προβάδισμα.

Γαλλία και Αυστραλία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με 10% και 8% αντίστοιχα.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Tράπεζα της Ελλάδας: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο, αυξημένες των επιχειρήσεων – Αναλυτικά τα στοιχεία

Οι Γερμανοί «κόβουν» το ΙΧ λόγω των τιμών των καυσίμων

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:42 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άρης Δαβαράκης σε Φαίη Σκορδά: «Είμαι θαυμαστής σου – Είσαι πάρα πολύ όμορφη»

Ο Άρης Δαβαράκης και η Ευανθία Ρεμπούτσικα ευχαρίστησαν με θερμά λόγια τη Φαίη Σκορδά, η οποία...
21:20 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Η Σταματοπούλου βρίσκει τραγικό τέλος

Ο Μαρκόπουλος εξαφανίζει τα ίχνη του και… το πτώμα της Σταματοπούλου στο νέο επεισόδιο της σει...
20:31 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

MasterChef 10: Ομαδική Δοκιμασία αφιερωμένη στο Street Food

Απόψε, Τετάρτη 29 Απριλίου, οι δυο μπριγάδες αφήνουν την κουζίνα του MasterChef 10 και μεταφέρ...
20:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Grand Hotel: Ο Ρήγας ζητά από τον Χατζημήτρο να γίνει κουμπάρος του στο γάμο με την Κυβέλη

Ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1. Η Αλίκ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς