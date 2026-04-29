MasterChef 10: Ομαδική Δοκιμασία αφιερωμένη στο Street Food

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef 10 (1)

Απόψε, Τετάρτη 29 Απριλίου, οι δυο μπριγάδες αφήνουν την κουζίνα του MasterChef 10 και μεταφέρονται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη γειτονιά του Κεραμεικού, στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ για την εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας!

Η αποψινή Ομαδική Δοκιμασία είναι αφιερωμένη στο Street Food, μια έννοια καθιερωμένη, πλέον, στην καθημερινότητα, που όμως έχει φτάσει πια να αγγίζει επίπεδα υψηλής γαστρονομίας, με βραβευμένες «καντίνες» ανά τον κόσμο να αποδεικνύουν πως το φαγητό που προσφέρουν μόνο «πρόχειρο» δεν είναι.

Το MasterChef 10 σε συνεργασία με το Athens Street Food Festival, που επίσης γιορτάζει φέτος τα δέκατα γενέθλιά του, καλεί τις δύο μπριγάδες να δημιουργήσουν τρεις κωδικούς street food με ψάρια και θαλασσινά.

Σε αυτή τη μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα, τον ρόλο των κριτών αναλαμβάνουν 72 εργαζόμενοι από τα εστιατόρια HAFU, TANPOPO, OVIO, CINAPOS και SIMUL. Με τη θετική τους ψήφο θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, χαρίζοντάς της την ασφάλεια των μελών της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Καλεσμένοι των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι o εκπρόσωπος του Athens Street Food Festival, Σταύρος Στριλίγκας και ο Culinary Consultant του MasterChef 10, Νίκος Θωμάς.

 Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει και να κατακτήσει την πολυπόθητη  νίκη;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τετάρτη 29.4.26:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

