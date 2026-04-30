Eκπρόσωπος του Στόλου «Sumud» με προορισμό τη Γάζα καταγγέλλει το Ισραήλ για «επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ένας εκπρόσωπος του στόλου με προορισμό την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «Global Sumud Flotilla» περιέγραψε την επιβίβαση του Ισραήλ στα σκάφη του που έγινε το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Κρήτης ως «μια άμεση επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα», καλώντας τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση ενάντια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ο υπεύθυνος Τύπου του Παγκόσμιου Στόλου «Sumud», Gur Tsabar, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο του Καναδά, δήλωσε ότι η θαλάσσια επίθεση λαμβάνει χώρα «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ» με τον στολίσκο «να περικυκλώνεται και να απειλείται με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η επιβίβαση σε αυτά τα σκάφη ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στην ανοιχτή θάλασσα», δήλωσε ο Tsabar.

«Είναι κρίσιμο όλες οι κυβερνήσεις να δράσουν τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που επιβαίνουν στο πλοίο και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή αυτή τη στιγμή είναι απόλυτη συνενοχή», πρόσθεσε.

Πηγή: Aljazeera