ΗΠΑ: Ο Κόουλ Άλεν σε selfie οπλισμένος σαν αστακός, με βραδινό ένδυμα, πριν την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

US
(Photo by US Attorney for the District of Colombia / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US Attorney for the District of Colombia " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Με βραδινό ένδυμα, αλλά οπλισμένος μέχρι τα δόντια, ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφήθηκε λίγη ώρα πριν αναλάβει δράση, σύμφωνα με μια φωτογραφία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις δικαστικές αρχές.

Στη φωτογραφία, τραβηγμένη μέσα από καθρέφτη, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν δείχνει να μισοχαμογελά ενώ ποζάρει με τον οπλισμό του, το βράδυ του Σαββάτου, στο δωμάτιο που είχε κλείσει στο ξενοδοχείο Hilton, όπου ήταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο των δημοσιογράφων, παρουσία το προέδρου και πολλών υπουργών της κυβέρνησής του.

Ντυμένος με μαύρο πουκάμισο και κόκκινη γραβάτα, ήταν ζωσμένος με θήκες που περιείχαν ένα πιστόλι, πυρομαχικά κα ένα στιλέτο, σύμφωνα με την περιγραφή της εισαγγελίας.

Ο Καλιφορνέζος δάσκαλος έδρασε σαφώς «εκ προμελέτης», επισημαίνει η εισαγγελία στο έγγραφο που συνοδεύει τη φωτογραφία, με το οποίο εξηγεί για ποιον λόγο θα πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος ο ύποπτος.

(Photo by US Attorney for the District of Colombia / AFP)

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 20.03, τοπική ώρα, δηλαδή μισή ώρα πριν επιχειρήσει ο Κόουλ να εισβάλει στην αίθουσα χορού όπου δειπνούσαν ο Τραμπ και εκατοντάδες καλεσμένοι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Ενώ διέσχιζε τρέχοντας το σημείο ελέγχου, τον σταμάτησαν μέλη της Μυστικής Αστυνομίας, πριν προλάβει να μπει στην αίθουσα.

«Ο ύποπτος επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», γράφει η εισαγγελία κάνοντας λόγο για «προμελετημένες, βίαιες και υπολογισμένες ενέργειες» του Κόουλ ο οποίος «ήταν έτοιμος να διαπράξει σφαγή».

Ο Κόουλ πυροβόλησε μόλις μία φορά, προτού τον πυροβολήσει πέντε φορές ένας πράκτορας της Μυστικής Αστυνομίας. Δεν τον πέτυχε, όμως τραυματίστηκε ελαφρά στο γόνατο, πέφτοντας στο πάτωμα.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε το Σάββατο ότι ένας πράκτορας δέχτηκε πυρά αλλά γλίτωσε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

