Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με πατίνι

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί, όταν το ηλεκτρικό του πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

O 13χρονος έφτασε στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο στήθος και το κεφάλι, και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.