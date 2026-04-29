Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με πατίνι

Σταύρος Ιωακείμ

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί, όταν το ηλεκτρικό του πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, τελικά κατέληξε.

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στα Μακρίσια – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

O 13χρονος έφτασε στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο στήθος και το κεφάλι, και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Τι σηματοδοτεί η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ

Συνάντηση Πιερρακάκη-Ντάισελμπλουμ: «H χώρα άφησε πίσω το παρελθόν» – «Με κάνει περήφανο ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών...

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον λόγο που οι γάτες σταματούν ξαφνικά να τρώνε το φαγητό τους
περισσότερα
20:10 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατέγραψε μία ακόμη διεθνή διάκρισ...
19:48 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στα Μακρίσια – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, με έναν μαθητή Γυμνασί...
19:42 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Ένας ακόμα πολύτιμος σύμμαχος προστίθεται στο πλευρό των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ, συμβάλλοντας στο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς