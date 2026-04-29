Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στα Μακρίσια – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ηλεκτρικό Πατίνι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, με έναν μαθητή Γυμνασίου να τραυματίζεται βαριά έπειτα από σύγκρουση σε αυτοκίνητο ενώ κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με το Patrisnews.com, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Τι σηματοδοτεί η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ

Συνάντηση Πιερρακάκη-Ντάισελμπλουμ: «H χώρα άφησε πίσω το παρελθόν» – «Με κάνει περήφανο ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον λόγο που οι γάτες σταματούν ξαφνικά να τρώνε το φαγητό τους

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
περισσότερα
20:39 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τραγωδία στην Ηλεία: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με πατίνι

Τραγωδία το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί,...
20:10 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Διεθνής αναγνώριση για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών – Πέμπτο στην Ευρώπη

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών κατέγραψε μία ακόμη διεθνή διάκρισ...
19:42 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Ένας ακόμα πολύτιμος σύμμαχος προστίθεται στο πλευρό των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ, συμβάλλοντας στο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς