Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στα Μακρίσια – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μακρίσια Ηλείας, με έναν μαθητή Γυμνασίου να τραυματίζεται βαριά έπειτα από σύγκρουση σε αυτοκίνητο ενώ κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με το Patrisnews.com, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με όχημα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.