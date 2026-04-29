Τα σενάρια για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Τι προβλέπει ο νόμος για τους κατηγορούμενους άνω των 70 ετών

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

89χρονος πυροβολισμοί ΕΦΚΑ, Εφετείο

Αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα βρίσκεται 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο το πρωί της Τρίτης.  Ο ηλικιωμένος ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και τελικά θα οδηγηθεί αύριο, στη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Τι προβλέπει ο νόμος για τον 89χρονο

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Το όριο αυτό θεωρείται «κλειδωμένο» και επηρεάζει τόσο το στάδιο της προφυλάκισης όσο και την εκτέλεση της ποινής μετά από καταδίκη.

Δεδομένης της νομοθεσίας ο 89χρονος που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα, αναμένεται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, είτε να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση είτε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»

Στην περίπτωση του 89χρονου δράστη, η ηλικία του δεν εμποδίζει την προφυλάκιση. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Φυσικοθεραπευτές: Εκδίκαση στο ΣτΕ του Clawback στη Φυσικοθεραπεία

Κτηματολόγιο: Έρχεται ρύθμιση που ξεμπλοκάρει αγροτικές ενισχύσεις – Ποιες αφορά

Σπίτι μου ΙΙ: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι και τι θα συμβεί με τις δανειακές συμβάσεις – Η ανακοίνωση της Ελληνικής Έν...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον λόγο που οι γάτες σταματούν ξαφνικά να τρώνε το φαγητό τους

Είναι έξυπνη κίνηση να έχεις σχέση με το ίδιο ζώδιο; Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
περισσότερα
19:10 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Καιρός: Η ψυχρή εισβολή φέρνει μεταβολή του σκηνικού το τριήμερο της Πρωτομαγιάς – Οι θερμοκρασίες σε Αθήνα και άλλες 7 περιοχές

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Πρωτομαγιά, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρ...
18:59 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Πρωτοδικείο Αθηνών για επίθεση 89χρονου: Είχαμε ζητήσει ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας από το 2024

Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθήνας, εφέτης Χριστόφορος Λινός με ανακοίνωσή του αναφέρεται ...
18:50 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμούς στο Μενίδι – 5 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. πραγματοποιήθη...
18:45 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την επίθεση του 89χρονου – Τα ερωτήματα, οι καταγγελίες και η απάντηση του Πρωτοδικείου

Αλλεπάλληλα κενά στη φύλαξη των δικαστηρίων αποκάλυψε η υπόθεση του 89χρονου που σκόρπισε τον ...
MUST READ

