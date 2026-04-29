Τα σενάρια για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Τι προβλέπει ο νόμος για τους κατηγορούμενους άνω των 70 ετών

Αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα βρίσκεται 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο το πρωί της Τρίτης. Ο ηλικιωμένος ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του και τελικά θα οδηγηθεί αύριο, στη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Τι προβλέπει ο νόμος για τον 89χρονο

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Το όριο αυτό θεωρείται «κλειδωμένο» και επηρεάζει τόσο το στάδιο της προφυλάκισης όσο και την εκτέλεση της ποινής μετά από καταδίκη.

Δεδομένης της νομοθεσίας ο 89χρονος που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα, αναμένεται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, είτε να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση είτε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»

Στην περίπτωση του 89χρονου δράστη, η ηλικία του δεν εμποδίζει την προφυλάκιση. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κατ’ οίκον περιορισμό, εφόσον κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου κινδύνου ή ανάγκης κράτησης.

Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, δεδομένου του ιστορικού του και της προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν προφυλακιστεί, μπορεί να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.