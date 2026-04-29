Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την επίθεση του 89χρονου – Τα ερωτήματα, οι καταγγελίες και η απάντηση του Πρωτοδικείου

Αλλεπάλληλα κενά στη φύλαξη των δικαστηρίων αποκάλυψε η υπόθεση του 89χρονου που σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο. Στο Πρωτοδικείο, μάλιστα, όπου θα ανέμενε κανείς αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ο ηλικιωμένος κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο ανενόχλητος και να κινηθεί στον χώρο, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.

Οι καταγγελίες για έλλειψη αστυνομικής παρουσίας και ανιχνευτών μετάλλων εντείνουν τον προβληματισμό, με το υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάζει τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, με σκοπό να προχωρήσει στην αυστηροποίησή τους όπου κριθεί απαραίτητο, σε συνεργασία φυσικά με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς ότι από εδώ και πέρα δεν θα φυλάσσονται μόνο τα ποινικά δικαστήρια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, λόγω της φύσης των υποθέσεων που εκδικάζονται σε αυτά. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, για τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στα δικαστήρια, με αφορμή την υπόθεση του 89χρονου, είπε: «Εκεί είναι το συγκρότημα του Εφετείου, του Αρείου Πάγου και του πρώην Ειρηνοδικείου, το οποίο είναι τώρα τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, γιατί τα Ειρηνοδικεία έχουν καταργηθεί. Το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος έχουν ισχυρή φύλαξη, και αυτό επειδή διαχρονικά εκτιμήθηκε ότι εκεί έχουμε ποινικές δίκες, ειδικά στο Εφετείο, άρα οι ποινικές δίκες είναι -και κυρίως οι πολυπρόσωπες- που δημιουργούν το ενδεχόμενο να έχουμε θέματα και υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος.

Για το Ειρηνοδικείο διαχρονικά και τώρα το Πρωτοδικείο, που κάνει τα ίδια πράγματα στην πραγματικότητα, εδώ και δεκαετίες εκτιμήθηκε ότι οι υποθέσεις που δικάζει -που δεν πηγαίνουν καν και οι διάδικοι δηλαδή, συνήθως μόνο δικηγόροι πηγαίνουν και κάποιος μάρτυρας – είναι υποθέσεις που δεν μαζεύουν κόσμο, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτή ήταν μια εκτίμηση δεκαετιών».

«Όμως χθες αποδείχτηκε ότι αυτή η εκτίμηση πρέπει να αναθεωρηθεί. Γιατί παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε υποθέσεις οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια τρωτότητα εκεί, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκεί είμαστε τώρα. Άρα το ζήτημα ήταν ότι υπήρχε μια εκτίμηση και δυστυχώς, ύστερα από πολλά χρόνια η εκτίμηση αυτή πρέπει να αλλάξει» πρόσθεσε o κ. Φλωρίδης.

«Περιμένουμε την πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αυξηθούν τα μέτρα»

Στην επανεξέταση των «σχεδίων τρωτότητας» αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης και σε συνέντευξη που έδωσε στο ΕΡΤnews Radio, τονίζοντας ότι αναμένεται πρόταση από την ΕΛ.ΑΣ. για την τροποποίηση των μέτρων ασφαλείας, μετά την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως από έναν 89χρονο.

«Είναι προφανές ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και μια εικόνα και μία πρόταση από την Ελληνική Αστυνομία, διότι για τα σχέδια τρωτότητας η εμπειρία στην Ελληνική Αστυνομία ανήκει και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση» συνέχισε.

«Εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου»

Και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης δήλωσε πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;.. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…», είπε στο Action24.

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για ενίσχυση της ασφάλειας των δικαστικών μεγάρων όπου εκδικάζονται πολιτικές υποθέσεις μέσω της στελέχωσής τους με προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, το πλάνο φύλαξης περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων ελέγχου X-ray.

«Είχαμε ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας»

Την ίδια ώρα, μέσα από την ανακοίνωση του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών επί της οδού Λουκάρεως, Χριστόφορου Λινού, προκύπτει ότι φέρεται να είχε τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός στα δύο φυλάκια, χωρίς όμως να έχει διατεθεί το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό για τη λειτουργία τους.

«Από τις 16.9.2024 και ως συνέπεια της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, μεγάλο μέρος του Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου μεταστεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Το γεγονός αυτό είχε ως φυσική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των Δικαστών, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων και πολιτών που προσέρχονται εκεί καθημερινά και συνακόλουθα την κατακόρυφη αύξηση των απαιτήσεων ασφάλειας του χώρου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου, ήδη από τις 24.10.2024 είχε αρμοδίως ζητήσει εγγράφως την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στον ανωτέρω χώρο και μάλιστα την ενεργοποίηση των ευρισκόμενων στις οδούς Δέγλερη και Λουκάρεως -και από ετών εγκαταλελειμμένων- φυλακίων, με την τοποθέτηση σε αυτά συσκευών X-Ray, αλλά και τη λήψη έτερων μέτρων ασφάλειας. Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο ευλόγως δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αμέσως, η Διοίκηση του Πρωτοδικείου ζήτησε την παρουσία στο χώρο έστω πεζής αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη επιτήρηση» αναφέρει ο Εφέτης Χριστόφορος Λινός.

«Πράγματι, στη συνέχεια διατέθηκαν δύο Αστυνομικοί και συγκεκριμένα ένας Αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ένας Δικαστικός Αστυνομικός, οι οποίοι όμως αργότερα περιορίστηκαν σε έναν και από τον Οκτώβριο του 2025 αποσύρθηκαν αμφότεροι από τις Υπηρεσίες τους, χωρίς έκτοτε να αντικατασταθούν από άλλους. Στη συνέχεια και αφού μετά από σχετικές ενέργειες και αιτήματα της Διοίκησης του Πρωτοδικείου ολοκληρώθηκε, ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού και στα δύο προαναφερόμενα φυλάκια, ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν σε χρήση, εκείνα δεν επανδρώθηκαν έως σήμερα με το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό.

Κατά συνέπεια, από την παράθεση των ανωτέρω γεγονότων προκύπτει ότι ουδέποτε αποτέλεσε επιλογή της Διοίκησης του Πρωτοδικείου η μη λειτουργία σημείων και συσκευών ελέγχου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπως αντιθέτως και ατυχέστατα διατυπώθηκε σε χθεσινή δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά και σε χθεσινό δελτίο ειδήσεων. Τέλος, το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου θεωρεί ελάχιστη υποχρέωσή του να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στις Δικαστικές Υπαλλήλους που τραυματίστηκαν, αλλά και να εξάρει την αφοσίωση, τόσο αυτών όσο και του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων του Δικαστηρίου, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους», προσθέτει.

Είχαμε ζητήσει μέτρα εδώ και καιρό, λένε εκπρόσωποι δικαστών, δικηγόρων και εργαζομένων

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισήμανε την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

«Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για το περιστατικό είπε μεταξύ άλλων ότι στο κτίριο, όπου εισέβαλε ο 89χρονος «αστυνομικοί κυκλοφορούν στα ακροατήρια, αλλά φύλαξη στην είσοδο σταθερή και μόνιμη και με μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων δεν υπήρχε».

Ερωτηθείς εάν οι δικηγόροι είχαν ζητήσει να υπάρξουν μέτρα ασφαλείας στη Λουκάρεως, απάντησε: «προφανώς το έχουμε ζητήσει και πρόσφατα υπήρξε και το περιστατικό στην Ευελπίδων, που επίσης είναι Πρωτοδικείο Αθηνών και κατέδειξε την ελλιπή φύλαξη των δικαστηρίων. Οι παλαιότεροι θυμούνται και το περιστατικό στο στρατοδικείο της Αθήνας με τη δολοφονία κατηγορούμενου, δικηγόρων, δικαστών ήταν μακελειό εκείνο που είχε γίνει».

«Το λέμε και εμείς και οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι» επισήμανε ο κ. Κουτσολάμπρος, ως προς την ανάγκη φύλαξης από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς με ιδιωτική φύλαξη δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα στα δικαστήρια.

«Είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο, γιατί διαχρονικά έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς πολλά και ακραία. Να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε γραμματέα, είχαμε θάνατο με περίστροφο έξω από τα γραφεία της ανάκρισης, όπου και εκεί δεν υπάρχει αστυνομικός, χειροβομβίδα στο κτίριο που έγινε η επίθεση. Επισημαίνουμε διαρκώς την έλλειψη μέτρων ασφάλειας» τόνισε από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπος Σεβαστίδης.

«Επισκέπτονται τα δικαστήρια καθημερινά, κυριολεκτικά, πολλές χιλιάδες κόσμου από τους εργαζόμενους, δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, δικηγόρους και τους πολίτες που διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Δεν μπορεί να είναι αφύλακτοι οι χώροι. Δεν θέλω από την άλλη μεριά να δώσουμε την εικόνα ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, μπαίνει όποιος θέλει. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Σε πολλά δικαστήρια υπάρχουν ικανοποιητικά, δεν θα πω κατάλληλα, επαρκή για αποτελεσματική αποτροπή τέτοιων φαινομένων, αλλά υπάρχουν κάποια μέτρα ασφάλειας. Στο Εφετείο, για παράδειγμα στη Λουκάρεως. Και στην Ευελπίδων, στο Πρωτοδικείο υπάρχει φύλαξη. Μπορεί και εκεί να εμφανίζονται κάποια φαινόμενα, αλλά καταρχήν υπάρχει φύλαξη. Ωστόσο, σε κάθε δικαστήριο υπάρχουν αφύλακτοι χώροι που αν κάποιος θελήσει να παρατηρήσει, να παρακολουθήσει, να δει πώς θα εισέλθει, μπορεί να το πετύχει.

Άρα και σε αυτά η πολιτεία οφείλει να πάρει δραστικά αποτελεσματικά μέτρα. Ειδικά για το Πρωτοδικείο, το πρώην Ειρηνοδικείο της Λουκάρεως, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου φύλαξη. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι εκεί εκδικάζονται μόνο πολιτικές αστικές υποθέσεις, δεν υπάρχει αστυνομική συνοδεία για τις υποθέσεις και φαντάζομαι ότι έχει ατονήσει και δεν υπάρχει καμιά αστυνομική δύναμη. Αν χρειασθεί να επέμβει αστυνομία, καλούμε από το διπλανό κτίριο του Εφετείου. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη σε όλες τις εισόδους και για αυτό μπήκε με τόση άνεση ο συγκεκριμένος άνθρωπος με καραμπίνα μέσα. Δεν υπάρχει φύλαξη» περιέγραψε ο κ. Σεβαστίδης, σημειώνοντας πως πρέπει να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο, προκειμένου να μην υπάρχει αφύλακτη καμία είσοδος. συμπλήρωσε.

Σχετικά με την εκδοχή που ακούστηκε ότι στα δικαστήρια πηγαίνει η δικαστική αστυνομία, ο κ. Σεβαστίδης εξήγησε «καταρχήν υπάρχει η αστυνομία αλλά και η δικαστική αστυνομία έχει αυτό το ρόλο. Δεν αλλάζει κάτι αν θα λέγεται δικαστική αστυνομία ή αστυνομία». «Επίσης να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές περιμετρικά στη Λουκάρεως για παράδειγμα, που είναι ένας τεράστιος χώρος, γειτνιάζει με το Άλσος, χρειάζονται και τα τεχνικά μέσα, κάποιος να επιτηρεί τα τεχνικά μέσα, να υπάρχουν καταγραφές, να υπάρχει το προσωπικό να επιτηρεί, να φυλάσσονται όλες οι είσοδοι όλων των δικαστικών μεγάρων. Προφανώς χρειάζεται και προσωπικό», πρόσθεσε.

«Νομίζω, πλέον τα γεγονότα απέδειξαν – χωρίς εμείς να χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα λόγια – ότι μιλάμε για έλλειψη ακόμα και των πιο βασικών μέτρων ασφαλείας, με τα αποτελέσματα δυστυχώς που είχαμε» επισήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας Στρατής Δούνιας.

Σε ερώτηση για τις ελλείψεις που υπάρχουν επισήμανε «τι να σας πω; Ότι υπάρχουν έξοδοι κινδύνου που καταλήγουν σε τυφλά σημεία; Να σας πω ότι στους χώρους αυτούς έχει έρθει η Επιθεώρηση Εργασίας και έχει κάνει μια σειρά υποδείξεις για μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων; Να σας πω ότι εδώ στον δίπλα ακριβώς χώρο, στο υπόγειο του Εφετείου, στην αρχή της δικαστικής χρονιάς είχαμε τραυματισμό συναδέλφων μας εξαιτίας έλλειψης συντήρησης σε μία αρχειοθήκη και έσπασε το τιμόνι και ο άνθρωπος έσπασε το χέρι του και ταλαιπωρήθηκε για πάρα πολλούς μήνες; Αυτές είναι οι ελλείψεις οι οποίες θεωρούμε ότι αποδεικνύουν ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια. Είναι ειδικές συνθήκες, είναι δύσκολες συνθήκες και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη όλα αυτά που διεκδικούμε και όλα αυτά που φωνάζουμε όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όσους προσέρχονται καθημερινά στις δικαστικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εισαγγελείς που δουλεύουν μαζί μας».