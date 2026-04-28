Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: «Βεβαίως υπήρξαν κενά ασφαλείας, αλλά δεν φταίει η αστυνομία»

Την ύπαρξη κενών ασφαλείας παραδέχθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό με τον 89χρονο πιστολέρο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση. Την ίδια στιγμή, αποποιήθηκε τις ευθύνες της αστυνομίας και αναφέρθηκε στο περιστατικό ως μια «εξαίρεση» που προκλήθηκε από έναν «σχιζοφρενή», ενώ γενικά «η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα».

«Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους», ανέφερε, ωστόσο αποποιήθηκε τις ευθύνες της αστυνομίας. «Δεν είναι μεταφορά ευθύνης» δήλωσε, ενώ έριξε το βάρος στην έλλειψη μηχανημάτων x-ray και προσωπικού, που θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. «Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς».

Παρά τις παραδοχές για τα κενά ασφαλείας, ο υπουργός επιχείρησε να βάλει το περιστατικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. «Δεν έχουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά. Η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα, που φιλοξενεί εκατομμύρια επισκέπτες χωρίς προβλήματα», σημείωσε, καλώντας σε προσοχή ώστε να μη δημιουργείται στρεβλή εικόνα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μ. Χρυσοχοΐδης στην εκπομπή του Action 24, πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές πτυχές που ερευνώνται, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ευθυνών σε επίπεδο ελέγχων και διαδικασιών ασφαλείας.

Τα ερωτήματα για την οπλοκατοχή

Ο υπουργός σημείωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο δράστης είναι ένα άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και όπως ανέφερε, το 2017, του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται πλέον πώς προμηθεύτηκε εκ νέου όπλα και αν αυτά ήταν νόμιμα. «Το πώς επανήλθε στην κατοχή του όπλου θα διερευνηθεί, όπως και το αν αυτό έγινε νόμιμα ή παράνομα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ψυχικά ασθενών που κυκλοφορούν ελεύθεροι και, όταν κρίνονται επικίνδυνοι, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, με σεβασμό στο πλαίσιο λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας. «Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που, υπό προϋποθέσεις, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενότερα ή να φιλοξενούνται σε δομές», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ελλείψεις στο σύστημα εποπτείας.

«Μπήκε χωρίς κανέναν έλεγχο»

Ο υπουργός περιέγραψε την πορεία του δράστη, σημειώνοντας ότι κατάφερε να εισέλθει στον ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα χωρίς να ελεγχθεί, παρά την ύπαρξη φύλαξης. Εκεί τραυμάτισε έναν άνθρωπο στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγε, χρησιμοποιώντας ταξί για να μετακινηθεί προς άλλη δημόσια δομή, φτάνοντας μέχρι και σε δικαστικό μέγαρο. «Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφαλείας. Μπήκε χωρίς έλεγχο σε δημόσιο ίδρυμα, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καθολικός έλεγχος εισόδου σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.

«Όχι δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη και τόσο ασφαλή να υπάρχουν όλα αυτά», ανέφερε την ίδια στιγμή ο Υπουργός σε σχέση με την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και καμερών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η αποτίμηση και τα επόμενα βήματα

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αποτίμηση των γεγονότων, με στόχο – όπως είπε – όχι μόνο την απόδοση ευθυνών αλλά κυρίως τη βελτίωση των διαδικασιών. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, να είμαστε πιο έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί», κατέληξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στο σύστημα ασφαλείας δημόσιων υπηρεσιών και δικαστικών κτιρίων.

«Ασπίδα» σε Σκέρτσο

Επίσης, ο υπουργός χαρακτήρισε «λάθος» την επίθεση που δέχθηκε από γαλάζιους βουλευτές ο Άκης Σκέρτσος, προσθέτοντας πως ο υπουργός Επικρατείας παράγει «πολύτιμο» έργο στην κυβέρνηση.