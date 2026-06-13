Μητσοτάκης από Ρόδο: Ανθεκτικός ο τουρισμός, στόχος η ενίσχυση της κρουαζιέρας και η αναβάθμιση των υποδομών

Την εκτίμηση ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις εξέφρασε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων του τουρισμού, παρουσία υπουργών, τοπικών Αρχών και βουλευτών των Δωδεκανήσων.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός, και ιδιαίτερα η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανθεκτικοί παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες, αποδίδοντας την πορεία του κλάδου στους επαγγελματίες και τους εργαζομένους του τουρισμού. Ειδική αναφορά έκανε στην ταχεία ανάκαμψη της Ρόδου μετά τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, σημειώνοντας ότι το νησί διατήρησε τη θέση του ως ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα για μια διευθέτηση της σύρραξης στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της τελευταίας στιγμής στις κρατήσεις και στη ζήτηση για τουριστικούς προορισμούς. Όπως είπε, το Υπουργείο Τουρισμού και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν μια τέτοια εξέλιξη προσελκύοντας πρόσθετους επισκέπτες.

Για τα εργασιακά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα εργασιακά ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετικό το κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο της Ρόδου, σημειώνοντας ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας που εφαρμόζεται στο νησί προβλέπει υψηλότερες αμοιβές για τους εργαζομένους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά η δημιουργία Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας στη Ρόδο, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Εργατικού Κέντρου, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και της προστασίας των εργαζομένων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, κάνοντας ειδική μνεία στον χώρο της Περβόλας, ο οποίος, όπως είπε, αποδίδεται στην τοπική κοινωνία μετά από δεκαετίες και αναμένεται να αποτελέσει νέο σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της Ρόδου.

Η αναφορά στο λιμάνι της Ρόδου

Ξεχωριστή θέση στις αναφορές του είχε το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο επισκέφθηκε νωρίτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε εμβληματικής σημασίας την επικείμενη αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, επισημαίνοντας ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες ενός κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας.

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του homeporting, ώστε η Ρόδος να αποτελεί αφετηρία ή τελικό προορισμό κρουαζιερόπλοιων και όχι απλώς ενδιάμεσο σταθμό ολιγόωρης παραμονής επισκεπτών. Όπως ανέφερε, βρίσκεται υπό εκπόνηση το σχετικό master plan για το λιμάνι και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα πρέπει να κινηθούν με ταχύτητα οι διαδικασίες αδειοδότησης και εξασφάλισης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ρόδος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εθνικής στρατηγικής για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι, εφόσον βελτιωθούν και οι διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, η φετινή χρονιά θα εξελιχθεί θετικά τόσο για τη Ρόδο όσο και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά.