Champions League: Η Τουν έφτασε μια ανάσα από το «δώρο» στην ΑΕΚ, αλλά η Ντινάμο πήρε επική πρόκριση με ανατροπή

Η ΑΕΚ δεν θα έχει τελικά το πλεονέκτημα του ισχυρού στην κλήρωση των πλέι οφ του Champions League, καθώς τα αποτελέσματα στον Β’ προκριματικό γύρο δεν εξελίχθηκαν με τον τρόπο που θα επιθυμούσε.

Η «Ένωση» ήθελε έναν αποκλεισμό ομάδας με υψηλότερη θέση στο UEFA Club Ranking, ώστε να ανέβει στο γκρουπ των ισχυρών και να διεκδικήσει μια πιο ευνοϊκή κλήρωση στην επόμενη φάση. Η Τουν έφτασε πολύ κοντά στο να της κάνει το… χατίρι, όταν προηγήθηκε με 0-2 της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο «Maksimir», όμως οι Κροάτες αντέδρασαν, έφεραν το ματς στα ίσα στο 78’ και τελικά πήραν την πρόκριση στην παράταση με 3-2.

Έτσι, η ΑΕΚ θα βρίσκεται οριστικά στους «ανίσχυρους» της κλήρωσης των πλέι οφ του Champions League, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (3/8, 13:00) στη Νιόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β’ προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 28/7

Κουόπιο – Σαμπάχ* 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Μιάλμπι* 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ* – Τουν 2-2, 3-2 παρ. (1-1)

Χαρτς – Στουρμ Γκρατς* 0-2 (0-4)

Τσέλιε* – Εγκνατία 1-1, 2-2 παρ. / 4-1 πεν. (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς – Αραράτ* 2-1 (0-2)

Τετάρτη 29/7

Καϊράτ Αλμάτι – Ομόνοια 18:00 (0-1)

Κάουνο Ζαλγκίρις – Κλάκσβικ 19:00 (0-0)

Λεχ Πόζναν – Άαρχους 20:00 (4-1)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα – Λέφσκι Σόφιας 20:30 (0-1)

Χάποελ Μπερ Σεβά – Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 20:30 (1-2)

Ερυθρός Αστέρας – Λαρν 21:00 (4-0)

Γκόρνικ Ζάμπρζε – Φενερμπαχτσέ 21:00 (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ιμπέρια Τιφλίδας 21:15 (2-0)

Τα ζευγάρια της Γ’ προκριματικής φάσης