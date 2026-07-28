Μουντιάλ: Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του – Έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που είχε κάνει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.
Ο αριστερός μπακ της Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης είχε δηλώσει πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ότι πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε λα Φουέντε, αν η Ρόχα κατακτήσει το τρόπαιο.
Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της, με τον Μαρκ Κουκουρέγια να μην ξεχνάει την υπόσχεση του.
🇪🇸🫱🏻🫲🏼 Marc Cucurella, getting tattoo of Luis de la Fuente’s face as he promised before the World Cup. 😁 pic.twitter.com/M8d6llfyOC
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
ES EN EL PUTO BRAZO.
Cucurella se va a tatuar a Luis Delafuente en el triceps.
Y EN 2030 HACE LO QUE DIGAMOS. 💀 pic.twitter.com/NgxUR557Tj
— Pole (@Sr_Pole) July 28, 2026
Υπενθυμίζεται ότι το 2024 όταν η Ισπανία κατέκτησε το Euro, είχε Κουκουρέγια είχε δώσει άλλη μια υπόσχεση. Η οποία ήταν να βάψει κόκκινα τα μαλλιά του. Κάτι που τελικά έκανε.
A new look for Marc Cucurella after 🇪🇸’s EURO triumph, as promised 👀🔴 pic.twitter.com/z7lXKV6euJ
— 433 (@433) July 19, 2024