Μουντιάλ: Ο Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεσή του – Έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Ντε λα Φουέντε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, κάνοντας τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε λα Φουέντε.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που είχε κάνει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία.
  • Είχε δηλώσει πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε λα Φουέντε, αν η Ρόχα κατακτήσει το τρόπαιο.
  • Υπενθυμίζεται πως το 2024, όταν η Ισπανία κατέκτησε το Euro, ο Κουκουρέγια είχε δώσει άλλη μια υπόσχεση, να βάψει κόκκινα τα μαλλιά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μαρκ Κουκουρέγια τήρησε την υπόσχεση που είχε κάνει πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο αριστερός μπακ της Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης είχε δηλώσει πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ότι πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή του, Λουίς Ντε λα Φουέντε, αν η Ρόχα κατακτήσει το τρόπαιο.

Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Αργεντινή στον τελικό και κατέκτησε το δεύτερο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της, με τον Μαρκ Κουκουρέγια να μην ξεχνάει την υπόσχεση του.

 

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 όταν η Ισπανία κατέκτησε το Euro, είχε Κουκουρέγια είχε δώσει άλλη μια υπόσχεση. Η οποία ήταν να βάψει κόκκινα τα μαλλιά του. Κάτι που τελικά έκανε.

 

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