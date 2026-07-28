Μουντιάλ 2026 – IFAB: «Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Εμπολό στο ματς με την Αργεντινή»

Ο Ελβετός επιθετικός Μπριλ Εμπολό δεν έπρεπε να είχε αποβληθεί στον προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αργεντινής, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε (28/7) η IFAB (International Football Association Board), το διεθνές ποδοσφαιρικό συμβούλιο, που καθορίζει και τροποποιεί τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ο Εμπολό έλαβε δεύτερη κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στο Κάνσας Σίτι, με το σκορ να είναι 1-1, πριν η Αργεντινή νικήσει με 3-1 στην παράταση την Ελβετία που έπαιζε με 10 παίκτες.

Ο 29χρονος είχε πέσει κάτω σε μια φάση με τον Λεάντρο Παρέδες και ο διαιτητής Ζοάο Πινέιρο αρχικά έδωσε κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό μέσο. Αλλά το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή ότι ο Παρέδες δεν είχε διαπράξει φάουλ και ο Πινέιρο έδωσε κίτρινη κάρτα στον Έμπολο για …εξαπάτηση.

Η IFAB διευκρίνισε ότι ενώ το VAR μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση λανθασμένης αναγνώρισης όταν έχει δοθεί κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναθεώρηση της ίδιας της παράβασης.

«Μια κίτρινη κάρτα που δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορεί να εξεταστεί μόνο για να αναγνωριστεί ο παίκτης που διέπραξε την παράβαση που τιμωρήθηκε. Η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να εξεταστεί/αλλαχθεί», δήλωσε η IFAB.

Ο προπονητής της Ελβετίας, Μουράτ Γιακίν, δήλωσε ότι η αποβολή του Μπριλ Έμπολο ήταν «απαράδεκτη» και πως «κατέστρεψε το παιχνίδι μας. Πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά είναι επώδυνο να χάνουμε με αυτόν τον τρόπο».