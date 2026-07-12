Μουντιάλ 2026: Στα ημιτελικά και η Αργεντινή, με την ψυχή στο στόμα 3-1 την Ελβετία – Δείτε βίντεο

Η Αργεντινή «λύγισε» στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία και προκρίθηκε, ξανά, στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Στο πανέμορφο «Arrowhead Stadium» του Κάνσας Σίτι και μπροστά σε 77 χιλιάδες θεατές, το παιχνίδι ήταν ένα… μπρα ντε φερ, με λίγες τελικές στις εστίες και αρκετή υπομονή! Η «Αλμπισελέστε» σκόραρε νωρίς και έδωσε την μπάλα στην Ελβετία, δίχως εκείνη να βρίσκει τους χώρους. Μόλις στο 12′, ο Μέσι εκτέλεσε δυο σερί κόρνερ. Ο Μακ Άλιστερ δεν έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο, όμως στο επόμενο νίκησε στον αέρα τα «θηρία» Σο και Εμπολό, γράφοντας το 1-0 με κεφαλιά στην απέναντι γωνία του εμβρόντητου Κόμπελ.

Αυτή ήταν και η μοναδική τελική στην εστία για την συντηρητική Αργεντινή στο πρώτο μέρος. Η κατοχή πέρασε στους Ευρωπαίους σε έναν… κόντρα ρόλο, με την απουσία του Μανζάμπι να κοστίζει πολύ. Στο 20′ ο Εμ. Μαρτίνες μπλόκαρε το δυνατό σουτ του Σο, ενώ στο 32′ έκανε έγκαιρη έξοδο και πρόλαβε τον Εμπολό που βγήκε τετ α τετ στην πλάτη του Λισ. Μαρτίνες. Ακόμα μια ευκαιρία στο 42′ με τον Φρόιλερ, του οποίου το φάουλ έξω από την περιοχή έφυγε μακριά από το τέρμα. Αυτή ήταν η λιτή σύνοψη του πρώτου 45λέπτου.

Ανέβηκε στην παράταση

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, οι Λατίνοι πήραν μέτρα και προσπάθειες. Στο 50′ ο Μολίνα δοκίμασε, βιαστικά, το δεξί του πόδι, ενώ στο 60′ ο Εμ. Μαρτίνες μπλόκαρε την κοντινή και αδύναμη κεφαλιά του Εμπολό. Από εκεί και έπειτα, οι παίκτες του Μουράτ Γιακίν ανέκτησαν την πρωτοβουλία και στο 65′ «άγγιξαν» το 1-1. Αρχικά, ο Εμ. Μαρτίνες απέκρουσε την κεφαλιά του Εντόι και έπειτα μπλόκαρε το σουτ του Τζάκα στη γωνία.

Εν τέλει επρόκειτο για μια προειδοποίηση, καθώς δυο λεπτά αργότερα ο Εντόι συνεργάστηκε με τον Ροντρίγκες και ο winger της Νότιγχαμ Φόρεστ πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Εμ. Μαρτίνες για το 1-1! Πάνω που η Ελβετία είχε το μομέντουμ, ο Εμπολό είδε δεύτερη κίτρινη για «θέατρο» μέσω VAR! Ο Πινέιρο κλήθηκε για ανασκόπηση, αναίρεσε την κάρτα στον Παρέδες και την χρέωσε στον απαρηγόρητο Ελβετό για μια φάση που συνέβη κοντά στους πάγκους, όχι εντός περιοχής και είδαμε, επίσης, στο ΗΠΑ – Παραγουάη.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ανέβασε κατακόρυφα την πίεση μετά το 80′ και απώλεσε σπουδαίες ευκαιρίες! Ο Κόμπελ σταμάτησε τον Μέσι στο 84′ σε σπουδαίο τετ α τετ, στο 89′ η κοντινή κεφαλιά του Μακ Άλιστερ πέρασε άουτ, στο 90’+2 το σουτ του Μέσι «ξύρισε» τη βάση της εστίας του Κόμπελ, ο οποίος στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε την επέμβαση του αγώνα στο γυριστό του Λισ. Μαρτίνες έπειτα από νέο κόρνερ του Μέσι.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι / 4-1-3-2): Εμ. Μαρτίνες, Μολίνα (85′ Μοντιέλ), Ρομέρο (106′ Οταμέντι), Λισ. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78′ Γκονσάλες), Παρέδες (110′ Λόπες), Ε. Φερνάντες (91′ Αλμάδα), Ντε Πολ (85′ Λαουτ. Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Μέσι, Άλβαρες.

ΕΛΒΕΤΙΑ (Μουράτ Γιακίν / 4-2-3-1): Κόμπελ, Ζακάρια (96′ Γιασάρι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (90’+5 Τσιούμαρτ), Φρόιλερ, Τζάκα, Σο (86′ Βίντμερ), Ρίντερ (86′ Μουχάιμ), Εντόι (86′ Αμντούνι), Εμπολό.