Αυτοκίνητο στο Βόλο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει – Σώος ο οδηγός που πρόλαβε και το εγκατέλειψε

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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατικό αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Χαλκηδόνος.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή άλλες εγκαταστάσεις.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.