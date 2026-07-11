Άργος: Η στιγμή των πυροβολισμών των αστυνομικών κατά του 20χρονου – Βίντεο ντοκουμέντο

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Νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο ακούγονται οι πυροβολισμοί των αστυνομικών σε βάρος του 20χρονου στο Άργος, έπειτα απο καταδίωξη, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζεται ότι δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega, ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί, αν και στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα στη συνέχεια ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΚΑΤ και οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο δικηγόρος τους, Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε πως και οι δύο, δεν αποδέχονται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο». Ισχυρίζονται δε πως δεν είχαν οπτική επαφή και πως έριξαν προειδοποιητικές βολές με σκοπό να υποχρεώσουν να τον καταδιωκόμενο να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αυτό του «ενδεχόμενου δόλου» υποστήριξαν πως δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και ισχυρίστηκαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

«Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα», φέρεται να είπαν, μεταξύ άλλων, στην απολογία τους που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Πέραν αυτού, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν συγκεντρωθεί 13 κάλυκες από το σημείο και έχει εντοπιστεί και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητου του νεαρού. Από την πλευρά της, βέβαια, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτου, η οποία αναφέρει πως «το παιδί έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας», υποστηρίζει πως «δεν είχε κανένα όπλο μαζί του».

Με ενδιαφέρον αναμένεται τόσο το αποτέλεσμα της βαλλιστικής, όσο και η ιατροδικαστική εξέταση ώστε να ρίξει επιπλέον «φως» στο τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 08/07 στο Άργος.