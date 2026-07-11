Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στο Περιβολάκι – Εκκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροταδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:45 και σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα και πλέον είναι σε ύφεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Περιβολάκι

Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς τον Λαγκαδά.