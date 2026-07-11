Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά στο Περιβολάκι – Εκκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροταδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:45 και σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα και πλέον είναι σε ύφεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκκενώθηκε προληπτικά ο οικισμός Περιβολάκι
Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς τον Λαγκαδά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαγκαδά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 11, 2026