Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 25 ετών ο Τζέιντεν Ανταμς της Νότιας Αφρικής

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής Τζέιντεν Άνταμς από τη Νότια Αφρική πέθανε λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ, προκαλώντας θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Τζέιντεν Ανταμς , Νότια Αφρική
πηγή: AP Photo/Stew Milne
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θρήνο έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η τραγική είδηση του θανάτου του 25χρονου Τζέιντεν Άνταμς της Νότιας Αφρικής, λίγα 24ωρα μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ.
  • Ο 25χρονος μέσος θεωρείτο ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και σημαντικό μέλος της «Μπαφάνα-Μπαφάνα», με την απώλειά του να αφήνει έντονο αποτύπωμα.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του, με ανεπιβεβαίωτες αναφορές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία λόγω κατάθλιψης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θρήνο έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη Νότια Αφρική η τραγική είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Ανταμς. Ο 25χρονος, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, άφησε την τελευταία του πνοή λίγα 24ωρα αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα στο εν εξελίξει Μουντιάλ.

Ο 25χρονος μέσος θεωρείτο ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και είχε καθιερωθεί ως σημαντικό μέλος της «Μπαφάνα-Μπαφάνα», με τις εμφανίσεις του να έχουν κερδίσει την εκτίμηση φιλάθλων και ειδικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του, γεγονός που έχει εντείνει τη συγκίνηση και τα ερωτήματα γύρω από την τραγική είδηση. Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε, καθώς φέρεται να έπασχε από κατάθλιψη.

Η απώλειά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής, καθώς ο Άνταμς είχε ενεργό ρόλο στην πορεία της εθνικής ομάδας στο πρόσφατο Μουντιάλ (συνολικά μέτρησε 3 συμμετοχές) και αποτελούσε έναν από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους η χώρα στήριζε πολλές από τις ελπίδες της για το μέλλον.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ