Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Εκκενώνεται ο οικισμός – Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στην εκκένωση του οικισμού μέσω μηνύματος 112.

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Κοινωνία

Φωτιά, Περιβολάκι Θεσσαλονίκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
  • Για την ασφάλεια των κατοίκων, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση του οικισμού Περιβολάκι προς Λαγκαδά.
  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, με 65 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη να επιχειρούν στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροταδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:45 και εξελίσσεται πλησίον αρδευτικού καναλιού σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Δείτε βίντεο:

Εκκενώνεται ο οικισμός Περιβολάκι

Στις 16:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς Λαγκαδά.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα απο το 112 που καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

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