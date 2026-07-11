Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Εκκενώνεται ο οικισμός – Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

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Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/7) σε αγροταδασικη έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:45 και εξελίσσεται πλησίον αρδευτικού καναλιού σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Περιβολάκι, του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2026

Δείτε βίντεο:

Εκκενώνεται ο οικισμός Περιβολάκι

Στις 16:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκι προς Λαγκαδά.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα απο το 112 που καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.