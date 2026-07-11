Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο χωριό Περιβολάκι, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 και καίει καλάμια σε αρδευτικό κανάλι. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με ρίψεις νερού από αέρος και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πριν από λίγο ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.\