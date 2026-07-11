Θεσσαλονίκη: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα (11/7) λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Βάσει των στοιχείων που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από την προανάκριση και τη λήψη βιντεοληπτικού υλικού, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί της θανατηφόρας εμπρηστικής επίθεσης. Όσον αφορά τον 24χρονο, η κατηγορία που τον βαραίνει είναι ότι παραχώρησε την κατοικία του στους δύο συνεργούς του, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο και κρησφύγετο.

Η εισαγγελική λειτουργός αναμένεται να μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας προκειμένου να προχωρήσει στην άσκηση των ποινικών διώξεων. Την ίδια ώρα, δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο των δικαστηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχετικό κάλεσμα μέσω διαδικτύου.

Στο φως έρχονται οι ρόλοι των τριών συλληφθέντων

Από την έρευνα και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού και προανακριτικού υλικού, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί που πραγματοποίησαν τη φονική εμπρηστική επίθεση. Όσον αφορά τον 24χρονο συλληφθέντα, οι αρχές του αποδίδουν τον ρόλο του συνεργού, καθώς κατηγορείται ότι παραχώρησε την κατοικία του προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο και κρησφύγετο από τους δύο συγκατηγορουμένους του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο εντολέας του δεν γνωρίζει τους δύο συγκατηγορουμένους του και είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε δύο άλλους φίλους του.

Όπως έγραψε από χθες το enikos.gr, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Συγκεκριμένα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρούχα πριν αποχωρήσουν.

Το λάθος των δραστών

Ένα μοιραίο λάθος των δραστών αμέσως μετά την επίθεση φέρεται να ήταν αυτό που άνοιξε τον δρόμο για την ταυτοποίησή τους από την Αντιτρομοκρατική, μέσω των καμερών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι έβγαλαν τις κουκούλες τους κατά τη διαφυγή τους για να μην δώσουν στόχο, χωρίς όμως να συνειδητοποιήσουν ότι καταγράφονται από κάμερες διπλανού κτιρίου, οι οποίες αποτύπωσαν τα χαρακτηριστικά τους. Την ίδια ώρα, άλλη κάμερα απέναντι από την πολυκατοικία είχε «κλειδώσει» τις κινήσεις τους από την πίσω πλευρά, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να κάνουν αντιπαραβολή στα ρούχα που φορούσαν τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την απομάκρυνσή τους από το σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος και η 26χρονη ακολούθησαν συγκεκριμένη διαδρομή μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Εκεί, ο 29χρονος φέρεται να τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της οικογένειας, ανάμεσα στη μηχανή και το καπό.