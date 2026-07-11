Ουκρανία: 2 νεκροί και 19 τραυματίες από μπαραζ ρωσικών επιθέσεων – Νέα έκκληση Ζελένσκι στους συμμάχους του Κιέβου

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έπληξαν την Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 19, εκ των οποίων έντεκα στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε την άμεση παράδοση πακέτων αντιαεροπορικής άμυνας από τους συμμάχους, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μπαχίβσκ στην περιοχή Σούμι.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία Ρωσία
Πηγή: Χ / @ZelenskyyUa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones, με συνέπεια τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19. Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, Κίεβο, από μία επίθεση.
  • Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας. Τόνισε ότι κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Μπαχίβσκ, στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

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Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.

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Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.

«Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.


«Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ρωσία: Κατέλαβε τον οικισμό Μπαχίβσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Μπαχίβσκ, στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά αυτή, από το πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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