Δούρου: Δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα – Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα επιτρέπει

Κατά την προσέλευσή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε πως υφίσταται «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα».

Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση οργανώθηκε από μερίδα στελεχών, την ώρα που το κόμμα είχε προχωρήσει στην αναβολή της.

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.