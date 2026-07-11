Δούρου: Δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα – Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα επιτρέπει

Η Ρένα Δούρου, κατά την προσέλευσή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογράμμισε πως το καταστατικό του κόμματος «δεν επιτρέπει αδιέξοδα». Εξέφρασε τη λύπη της για τα τεχνητά αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν, δηλώνοντας την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σύντομα θα ανταποκριθεί στην αγωνία μελών και ψηφοφόρων, καθώς και στις ανάγκες της κοινωνίας.

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Πολιτική

Ρένα Δούρου
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά την προσέλευσή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε πως υφίσταται «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα».
  • Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση οργανώθηκε από μερίδα στελεχών, την ώρα που το κόμμα είχε προχωρήσει στην αναβολή της.
  • Η Ρ. Δούρου δήλωσε ότι λυπάται που «δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα» και πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί σύντομα στις ανάγκες της κοινωνίας.

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Κατά την προσέλευσή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε πως υφίσταται «καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα».

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Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση οργανώθηκε από μερίδα στελεχών, την ώρα που το κόμμα είχε προχωρήσει στην αναβολή της.

«Λυπάμαι που δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα θα έρθει σύντομα ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων και στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χειμάζεται από την επταετία του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε η Ρ. Δούρου.

 

 

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