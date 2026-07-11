Φωτιά στα Λάβαρα Έβρου, καίει αγροτοδασική έκταση – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στα Λάβαρα Έβρου το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, επηρεάζοντας κτηνοτροφική μονάδα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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φωτιά λάβαρα έβρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στα Λάβαρα Έβρου, γύρω στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, μακριά από κατοικίες, επηρεάζοντας κτηνοτροφική μονάδα.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στα Λάβαρα Έβρου, γύρω στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Ιουλίου.  Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, μακριά απο κατοικίες και έχει επηρεάσει κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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