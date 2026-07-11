Πάτρα: Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Χτύπησε τους φρουρούς πριν τον ακινητοποιήσουν

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όταν ένας 25χρονος κρατούμενος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου επιχείρησε να αποδράσει επιτιθέμενος στους φρουρούς που τον συνόδευαν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όταν ένας 25χρονος κρατούμενος επιχείρησε να αποδράσει.
  • Ο νεαρός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και επιτέθηκε ξαφνικά στους εξωτερικούς φρουρούς που τον συνόδευαν.
  • Η άμεση αντίδραση των φρουρών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν αμέσως και να τον οδηγήσουν πίσω στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 10/7 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όταν ένας 25χρονος κρατούμενος των Φυλακών Αγίου Στεφάνου επιχείρησε να αποδράσει μέσα από τα χέρια των φρουρών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tempo24, ο νεαρός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Τη στιγμή που έβγαινε από το κτίριο, επιτέθηκε ξαφνικά στους εξωτερικούς φρουρούς που τον συνόδευαν, χτυπώντας τους προκειμένου να ξεφύγει.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και ένταση, όμως η άμεση και ψύχραιμη αντίδραση των φρουρών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν αμέσως. Μετά το επεισόδιο, ο 25χρονος οδηγήθηκε πίσω στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπου και συνεχίζεται η κράτησή του.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ