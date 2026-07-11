Λάρισα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην επιχείρηση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι – Καταγγελίες για εμπρησμό

Νύχτα-κόλαση στο Ομορφοχώρι Λάρισας, με τους πυροσβέστες να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Η μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στον εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης (σκραπ), πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112, στέλνοντας επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής λόγω των πυκνών και τοξικών καπνών που έπνιξαν την περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στον χώρο της επιχείρησης, ωστόσο οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίουν σωρούς ελαστικών.

Ανησυχία για εκρήξεις

Όπως αναφέρουν στελέχη της Πυροσβεστικής, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να προκληθεί νέα ισχυρή έκρηξη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπυρώσεις ή επέκταση της πυρκαγιάς. Η φύση των υλικών που καίγονται καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι η απουσία ισχυρών ανέμων, η οποία διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς.

Αργά το βράδυ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο Ομορφοχώρι. Αυτήν τη στιγμή επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 15 οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι καταγγελίες για εμπρησμό

Το σενάριο του εμπρησμού βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με πρόσωπα της οικογένειας του ιδιοκτήτη, η φωτιά θεωρείται προϊόν σκόπιμης ενέργειας, ενώ οι ίδιοι πρόσθεσαν πως το ζευγάρι των ιδιοκτητών βρισκόταν μέσα στον χώρο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, καθώς διέμεναν σε οικίσκο εντός των εγκαταστάσεων.

Πάντως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει προβεί ακόμα σε καμία επίσημη τοποθέτηση, δεδομένου ότι η προανάκριση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.