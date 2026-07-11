Εκτιμήσεις ότι σώζεται το F-16 Viper που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Ζάκυνθο

Η θέα της προσγείωσης του F-16 Viper στην Ζάκυνθο με την κοιλιά (VENTRA) της ατράκτου και αμέσως μετά να τυλίγεται στις φλόγες ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Ωστόσο, παρά την κρισιμότητα του περιστατικού και τις φλόγες που εκδηλώθηκαν, οι έγκαιροι και ψύχραιμοι χειρισμοί του πιλότου απέτρεψαν μια ολική καταστροφή για την Πολεμική μας Αεροπορία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας για το F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας μετατράπηκε γρήγορα σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου, όταν ο έμπειρος πιλότος διαπίστωσε σοβαρή τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια του σχηματισμού στον αέρα. Με άμεση αντίδραση και ακολουθώντας πιστά τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, ο χειριστής κατηύθυνε το μαχητικό αεροσκάφος προς το πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, αυτό της Ζακύνθου, πραγματοποιώντας μια επιτυχημένη πλην όμως δραματική αναγκαστική προσγείωση.

Προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο κι ενώ ήδη είχε εκπέμψει emergency διαπίστωσε ότι δεν κατέβαιναν οι τροχοί. Κι όμως, αντί να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος και να ρίξει το εκσυγχρονισμένο μαχητικό στο Ιόνιο αποφάσισε το αδιανόητο. Να απορρίψει τις δεξαμενές καυσίμου στη θάλασσα και να επιχειρήσει να το προσγειώσει με την κοιλιά της ατράκτου (VENTRA). Όπερ κι εγένετο.

Μόλις το Viper άγγιξε τον διάδρομο προσγείωσης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες και τους καπνούς, προκαλώντας συναγερμό στις δυνάμεις πυρόσβεσης και στις αρχές του αεροδρομίου. Η απειλή για την πλήρη απώλεια ενός εκ των πιο πολύτιμων και σύγχρονων όπλων της ελληνικής αμυντικής φαρέτρας ήταν παραπάνω από ορατή, όμως η συνέχεια απέδειξε την υψηλή εκπαίδευση και την ψυχραιμία του ανθρώπινου δυναμικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο καθοριστικός ρόλος του πιλότου

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του enikos.gr, η πρώτη επίσημη εκτίμηση των ειδικών φέρνει ανάσα ανακούφισης, καθώς προκύπτει ότι το μαχητικό αεροσκάφος τελικά σώζεται. Σε αυτή την εξαιρετικά θετική έκβαση, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν οι χειρισμοί και η ψυχραιμία του πιλότου, ο οποίος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια ακόμη και μετά την ακινητοποίηση του αεροσκάφους στον διάδρομο.

Ήταν εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας το γεγονός ότι ο ίδιος ο πιλότος, διατηρώντας απόλυτη πνευματική διαύγεια μέσα στο περιβάλλον της κρίσης, έδωσε σαφείς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις στους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Τους υπέδειξε με ακρίβεια το σημείο του αεροσκάφους στο οποίο έπρεπε να εστιάσουν τις ρίψεις του αφρού και κατασβεστικού υλικού, ώστε να προστατευθούν τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα και ο κινητήρας, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο να υποστεί το Viper μεγαλύτερες και ανεπανόρθωτες ζημιές.

Η καθοδήγηση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Οι πυροσβέστες, ακολουθώντας τις οδηγίες του ανθρώπου που γνωρίζει το αεροσκάφος μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια, κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στα εξωτερικά τμήματα και να αποτρέψουν τη μετάδοσή της στο εσωτερικό, όπου στεγάζονται τα πανάκριβα συστήματα ραντάρ και οι υπολογιστές μάχης του Viper. Οι ενέργειες αυτές κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες για την πλήρη αποκατάσταση του μαχητικού.

Η ιστορική εμπειρία και το προηγούμενο του «Block 30»

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει μακρά παράδοση και τεράστια τεχνογνωσία στην επισκευή και επαναφορά αεροσκαφών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ατυχήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παλαιότερο ατύχημα που είχε σημειωθεί με ένα F-16 Block 30 της 111 Πτέρυγας Μάχης. Σε εκείνη την περίπτωση, το αεροσκάφος είχε υποστεί εκτεταμένη δομική βλάβη, η οποία για πολλούς σήμαινε το τέλος της επιχειρησιακής του ζωής.

Ωστόσο, οι Έλληνες τεχνικοί της ΠΑ, σε συνεργασία με εξειδικευμένα κλιμάκια, προχώρησαν σε μια πρωτοποριακή και εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία: άλλαξαν ολόκληρη την πτέρυγα του μαχητικού. Το αποτέλεσμα αυτής της τιτάνιας προσπάθειας ήταν το F-16 Block 30 να αναγεννηθεί πλήρως, να περάσει με επιτυχία όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να συνεχίζει να πετά στους ελληνικούς ουρανούς μέχρι και σήμερα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ασφάλεια της χώρας. Η περίπτωση αυτή αποτελεί τον οδηγό και τον φάρο αισιοδοξίας για την αποκατάσταση και του F-16 Viper της Ζακύνθου.

Αναμονή για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων

Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί για τη σωτηρία του αεροσκάφους, οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι εξαιρετικά προσεκτικές. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του enikos.gr, οι τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πρόκειται να ακουμπήσουν ή να ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία επισκευής στο λαβωμένο Viper, μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο της ειδικής επιτροπής των εμπειρογνωμόνων.

Η απόφαση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί με απόλυτη ακρίβεια και επιστημονική τεκμηρίωση ο λόγος για τον οποίο το μαχητικό παρουσίασε τη συγκεκριμένη τεχνική βλάβη ενώ βρισκόταν στον αέρα. Η συλλογή των στοιχείων, η εξέταση των δεδομένων πτήσης και η ανάλυση της συμπεριφοράς των συστημάτων πριν από την εκδήλωση της φωτιάς αποτελούν προτεραιότητα. Μόνο όταν εκδοθεί το τελικό πόρισμα και αποσαφηνιστούν τα αίτια, οι έμπειροι μηχανικοί της ΠΑ θα πιάσουν δουλειά για να επαναφέρουν το F-16 Viper στην ενεργό δράση, συμβάλλοντας στη θωράκιση του Αιγαίου.