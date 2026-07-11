Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα μέσα σε σούπερ μάρκετ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ομηρία σε συνοικία του Βερολίνου, η οποία έχει κινητοποιήσει ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Ένας άνδρας εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής Marienfelde και κρατά αιχμάλωτη μια γυναίκα για αρκετές ώρες, με τους ελεύθερους σκοπευτές και τις ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας να έχουν περικυκλώσει το κτίριο.

Η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε το περιστατικό στην εφημερίδα Bild, με την πρώτη είδηση να μεταδίδεται από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

«Μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο. Η ομηρία είναι σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ακινητοποίησε και απείλησε τη γυναίκα λίγο μετά τις 10 το βράδυ τοπική ώρα.

«Βρίσκεται ακόμα μέσα στο κατάστημα και έχουμε αστυνομικούς στο σημείο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν.

Θρίλερ σε εξέλιξη

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη. Πάνοπλοι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, φορώντας full face, περιπολούν συνεχώς μπροστά από την είσοδο του σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Rewe, το οποίο βρίσκεται στην οδό Hildburghauser Straße.

Ελεύθεροι σκοπευτές έχουν λάβει θέσεις σε παρακείμενη στέγη, ενώ τα φώτα στο εσωτερικό του καταστήματος παραμένουν αναμμένα.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ, καθώς και ο ίδιος ο δρόμος, έχουν αποκλειστεί πλήρως.

Διαπραγματεύσεις και μαρτυρίες

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τον άνδρα και επιχειρούν να δώσουν μια ειρηνική λύση στο θρίλερ.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο διευθυντής του καταστήματος δήλωσε ότι είδε όπλο, ωστόσο η αστυνομία δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα.

Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν δίνονται στη δημοσιότητα για λόγους που αφορούν τη διεξαγωγή των ερευνών.

Αρκετοί υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ καθώς και πελάτες παρέμειναν εντός της αποκλεισμένης ζώνης καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τους προμήθευσαν με ισοθερμικές κουβέρτες.