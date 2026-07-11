Αρχαιολογικό «θαύμα»: Ανακαλύφθηκε η χαμένη εκκλησία της Α’ Οικουμενικής Συνόδου κάτω από τη Βασιλική της Νίκαιας

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται στο φως από τη βορειοδυτική Τουρκία, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια τις απαρχές της χριστιανικής ιστορίας.

Οι αδιάλειπτες ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας Νίκαιας αποκάλυψαν τα κατάλοιπα του ναού όπου πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της Εκκλησίας.

Πρόκειται για τα ίχνη της ιστορικής εκκλησίας όπου συνήλθε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ.

Αρχαιολόγοι στην επαρχία της Προύσας, αποκάλυψαν κατάλοιπα που συνδέονται με τον μικρό ναό όπου συνήλθε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων τοίχων, πλακόστρωτου δαπέδου και μιας βάσης κολόνας, στην παραλίμνια τοποθεσία της Νίκαιας (σημερινό Ιζνίκ).

Τα ευρήματα ταυτοποιήθηκαν από την ανασκαφική ομάδα ως τμήματα του Ναού του Αγίου Νεοφύτου, ενός παλαιότερου κτίσματος που προϋπήρχε της μεγαλύτερης βασιλικής που είναι ορατή σήμερα στη θέση αυτή.

Επικεφαλής των εργασιών είναι ο καθηγητής Μουσταφά Σαχίν (Mustafa Sahin), διευθυντής του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ουλουντάγ της Προύσας (Bursa Uludag University).

Έρχεται στο φως ο παλαιότερος ναός κάτω από τη βασιλική

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές και οι έρευνες στη θέση αυτή ξεκίνησαν το 2015 με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και με την υποστήριξη του Μητροπολιτικού Δήμου της Προύσας.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πιστεύεται ότι εκεί έλαβε χώρα η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν θεμελιώδη θρησκευτικά ζητήματα του Χριστιανισμού το 325.

Στα ίχνη του Αγίου Νεοφύτου: Το αρχαιολογικό παζλ συμπληρώνεται

Ο Σαχίν δήλωσε ότι η ομάδα επικεντρώθηκε κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο στον εντοπισμό των καταλοίπων του μικρού ναού όπου διεξήχθη η Σύνοδος.

Το κεντρικό ερώτημα ήταν αν μια επίστρωση δαπέδου, που είχε βρεθεί προηγουμένως στον χώρο της πρόθεσης —έναν χώρο που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των ιερών σκευών— συνεχιζόταν και έξω από την υφιστάμενη εκκλησία.

Η ομάδα άνοιξε μια ανασκαφική τάφρο ανατολικά του χώρου της πρόθεσης και έξω από τον κεντρικό τοίχο.

Κατά την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, διαπίστωσαν ότι το πλακόστρωτο δάπεδο πράγματι συνεχιζόταν πέρα από τον σημερινό ναό, αποδεικνύοντας ότι από κάτω βρισκόταν μια παλαιότερη φάση του κτιρίου.

Στοιχεία που στηρίζουν τη σύνδεση με τον Ναό του Αγίου Νεοφύτου

Σύμφωνα με τον Σαχίν, η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την άποψη ότι ο Ναός του Αγίου Νεοφύτου, ο οποίος καταστράφηκε από τον σεισμό του 368, βρισκόταν κάτω από τον μεταγενέστερο ναό.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα ευρήματα ενισχύουν επίσης την ταυτοποίηση του μεταγενέστερου κτίσματος ως του Ναού των Αγίων Πατέρων, ο οποίος χτίστηκε μετά το 380 στη μνήμη των κληρικών που συμμετείχαν στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και πάνω από τον χώρο όπου εκείνη συνήλθε.

Ο Σαχίν δήλωσε ότι η ομάδα έχει φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου μπορεί με βεβαιότητα να ταυτοποιήσει το κτίσμα, του οποίου τα θεμέλια και η επίστρωση δαπέδου βρέθηκαν φέτος, ως τον Ναό του Αγίου Νεοφύτου και τον μικρό ναό που αναφέρει ο Ευσέβιος.

Ο Ευσέβιος ο Καισαρείας, ο οποίος συμμετείχε στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και έγραψε το έργο «Βίος Κωνσταντίνου» (Vita Constantini), περιέγραψε τον τόπο της συνάντησης ως έναν οίκο λατρείας ή έναν μικρό ναό, σύμφωνα με τον Σαχίν.

Ο ίδιος παρέθεσε τα λόγια του Ευσεβίου: «Ο ναός ήταν τόσο μικρός, που το πώς χώρεσαν τόσοι κληρικοί σε αυτόν ήταν ένα μεγάλο θαύμα Θεού».

Ο Σαχίν χαρακτήρισε το εύρημα ως μια μείζονος σημασίας ανακάλυψη, δηλώνοντας ότι η ομάδα επιβεβαίωσε πλέον πως η μεγαλύτερη βασιλική χτίστηκε πάνω από τη μικρότερη.

Ένα δαχτυλίδι και μια δαχτυλήθρα προσθέτουν ακόμα ένα στρώμα στην ιστορία της τοποθεσίας

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως ένα χρυσό δαχτυλίδι και μια δαχτυλήθρα.

Ο Σαχίν δήλωσε ότι το δαχτυλίδι φέρει διακοσμήσεις με φοίνικα και σπαθί, και παρόμοια δείγματα είναι γνωστά από την περίοδο των Ομεϋαδών και των Αββασιδών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά για την έρευνα της ομάδας, καθώς οι Ομεϋάδες πολιόρκησαν τη Νίκαια το 729 πριν από την προσπάθεια άλωσης της Κωνσταντινούπολης, στοχεύοντας στην κατάληψη της πόλης για στρατηγικούς λόγους.

Αν και η εξάμηνη πολιορκία απέτυχε, ο Σαχίν ανέφερε ότι είναι γνωστό πως ο εμίρης των Ομεϋαδών εισήλθε στον Ναό των Αγίων Πατέρων.

Για τον Σαχίν, το δαχτυλίδι και η δαχτυλήθρα ενισχύουν την άποψη ότι ο ναός βρισκόταν έξω από τα τείχη της Νίκαιας και ότι οι Ομεϋάδες επισκέφθηκαν την τοποθεσία.

Δήλωσε ότι τα στοιχεία αυτά βοηθούν τα κομμάτια του παζλ να μπουν στη θέση τους.

Διεθνής ομάδα συνεχίζει τις εργασίες στο κεντρικό κλίτος

Η ανασκαφική ομάδα διανύει πλέον τον 11ο χρόνο λειτουργίας της και περιλαμβάνει ανθρωπολόγους, συντηρητές, αρχαιολόγους και ιστορικούς τέχνης. Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο, η ομάδα απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, καθώς στις εργασίες εντάχθηκαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας και το Πανεπιστήμιο «Magna Graecia» του Καταντζάρο της Ιταλίας.

Η ιταλική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Φραντσέσκο Κουτέρι (Francesco Cuteri) του Πανεπιστημίου του Καταντζάρο, εργάζεται στο μεσαίο κλίτος, τον κεντρικό διάδρομο της βασιλικής.

Ο Σαχίν δήλωσε ότι παλαιότερες ανασκαφές στο σημείο αυτό είχαν αποκαλύψει οκτώ τάφους μπροστά από τον τοίχο του βήματος, το υπερυψωμένο τμήμα του ναού που προορίζεται για τους κληρικούς.

Δύο από αυτούς τους τάφους ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή βρίσκονταν ακριβώς κάτω από τον τοίχο του ιερού βήματος και εμφάνιζαν ίχνη κονιάματος πάνω στους σκελετούς.

Τα νομίσματα που βρέθηκαν στους τάφους ανήκαν στις περιόδους του Ουάλη και του Βαλεντινιανού, γεγονός που βοήθησε την ομάδα να χρονολογήσει τον ναό γύρω στο 380.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέφθηκε τη Νίκαια στις 28 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Τουρκία, και συμμετείχε στο πρόγραμμα για την 1.700ή επέτειο από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.