Στο φως η πρώτη αραμαϊκή επιγραφή ενός ξεχασμένου ελληνιστικού βασιλείου – Για μοναδική ανακάλυψη που ξαναγράφει την ιστορία μιλούν οι αρχαιολόγοι

Μια πρωτοποριακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην ανατολική Τουρκία αναδιαμορφώνει την κατανόηση των ιστορικών για το αρχαίο Βασίλειο της Σωφηνής, μια ελάχιστα γνωστή πολιτική οντότητα της Ελληνιστικής περιόδου που κάποτε βρισκόταν στο σταυροδρόμι του ανατολικού, του ιρανικού και του ελληνικού πολιτισμού.

Η πρόσφατη ανεύρεση μιας επιγραφής στη μέση αραμαϊκή γλώσσα στο Φρούριο Ραμπάτ (Rabat Fortress), στη σημερινή επαρχία Τούντζελι, παρέχει τις πρώτες άμεσες γραπτές αποδείξεις για τις τοπικές ελίτ στη Σωφηνή και προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο η εξουσία, η ταυτότητα και η γλώσσα διασταυρώνονταν σε αυτό το ορεινό παραμεθόριο βασίλειο.

Η επιγραφή, λαξευμένη σε πέτρα και χρονολογημένη στον 2ο αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών στο Φρούριο Ραμπάτ, ένα οχυρό σε στρατηγική τοποθεσία με θέα σε βαθιές κοιλάδες και βραχώδη φαράγγια.

Οι μελετητές περιγράφουν το εύρημα ως μια «ανακάλυψη που συμβαίνει μια φορά σε κάθε γενιά», καθώς αποτελεί την πρώτη γνωστή τοπική αραμαϊκή επιγραφή από τη Σωφηνή, ένα βασίλειο που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό σχεδόν αποκλειστικά μέσα από εξωτερικές ελληνικές και ρωμαϊκές πηγές.

Ένα ξεχασμένο βασίλειο ανάμεσα σε αυτοκρατορίες

Η Σωφηνή καταλάμβανε μια τραχιά γεωγραφική περιοχή ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, η οποία αντιστοιχεί περίπου στις σημερινές δυτικές επαρχίες Τούντζελι και Ελαζίγ.

Περιβαλλόμενη από τα όρη Μουνζούρ και τον Ταύρο, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής επέτρεπε στους τοπικούς ηγεμόνες να διατηρούν μια σχετική αυτονομία, ενώ παράλληλα ελίσσονταν ανάμεσα στις μεταβαλλόμενες συμμαχίες με μεγάλες δυνάμεις, όπως οι Αχαιμενίδες Πέρσες, οι Σελευκίδες Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι.

Μέχρι τώρα, οι περισσότερες ιστορικές αναπαραστάσεις της Σωφηνής επικεντρώνονταν στην κεντρική της δυναστεία, ιδιαίτερα σε ηγεμόνες που ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν από την ισχυρή γενιά των Οροντιδών —μια οικογένεια που συνδεόταν με την αυτοκρατορική κληρονομιά των Αχαιμενιδών.

Αυτό που έλειπε ήταν η φωνή των τοπικών ελίτ.

Των περιφερειακών αρχόντων που διοικούσαν μικρο-περιοχές και λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στη βασιλική εξουσία και τις αγροτικές κοινότητες.

Η επιγραφή του Φρουρίου Ραμπάτ το αλλάζει αυτό.

Η επιγραφή που ξαναγράφει την ιστορία

Το αραμαϊκό κείμενο ανακαλύφθηκε επαναχρησιμοποιημένο ως δομικός λίθος (spolia) σε έναν στάβλο χωριού κοντά στο Φρούριο Ραμπάτ, έχοντας επιβιώσει από αιώνες σεισμών, ανοικοδομήσεων και επαναχρήσεων.

Μόλις αφαιρέθηκε και μελετήθηκε, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο λίθος φέρει επιγραφές σε δύο πλευρές, γραμμένες σε μια μοναδική τοπική προσαρμογή της μέσης αραμαϊκής γραφής, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως μια ξεχωριστή «παραλλαγή της Σωφηνής».

Η ταφική επιγραφή τιμά έναν τοπικό άρχοντα (RB, «κύριος»), μέλος της πολιτικής ελίτ της Σωφηνής, και αναφέρεται ρητά στον «Οίκο των Οροντιδών», επιβεβαιώνοντας την υποταγή του ατόμου στην κυβερνώσα δυναστεία.

Αυτή είναι η σαφέστερη απόδειξη μέχρι σήμερα ότι οι τοπικές ελίτ στη Σωφηνή χρησιμοποιούσαν συνειδητά τη γενιά των Οροντιδών ως πηγή νομιμοποίησης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πιθανή αναφορά στον Βασιλιά Μιθροβουζάνη, έναν ηγεμόνα της Σωφηνής γνωστό από νομισματικές και κλασικές πηγές, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα συνέδεε άμεσα το Φρούριο Ραμπάτ με τη βασιλική αυλή και θα τοποθετούσε σταθερά την τοποθεσία εντός του πολιτικού δικτύου της Σωφηνής.

Γλώσσα, εξουσία και ταυτότητα

Η χρήση της Αραμαϊκής —αντί της Ελληνικής— αποκαλύπτει πολλά για τον πολιτισμικό προσανατολισμό της Σωφηνής.

Ενώ η ελληνική ήταν η κυρίαρχη γλώσσα του ελληνιστικού κόσμου, η Αραμαϊκή λειτουργούσε ως μια γλώσσα κύρους για τη διοίκηση και την ιδεολογία, βαθιά συνδεδεμένη με τις περσικές αυτοκρατορικές παραδόσεις.

Η επιγραφή χρησιμοποιεί επίσης ένα ιρανικό ημερολογιακό σύστημα και πιθανώς επικαλείται τη θεότητα Μίθρα, ενισχύοντας την ιδέα ότι οι ελίτ της Σωφηνής τοποθετούσαν τους εαυτούς τους ανάμεσα στην ιρανική και την ελληνιστική παράδοση, αντί να ασπαστούν πλήρως μία από τις δύο.

“Αυτή η ανακάλυψη δείχνει ότι η αραμαϊκή δεν ήταν απλώς ένα απομεινάρι της αυτοκρατορικής γλώσσας”, σημειώνουν οι ερευνητές, “αλλά ένα ενεργό μέσο μέσω του οποίου οι τοπικές ελίτ της Σωφηνής εξέφραζαν την εξουσία, τη μνήμη και την πολιτική τους ένταξη”.

Ένα φρούριο λαξευμένο στην πέτρα

Το ίδιο το Φρούριο Ραμπάτ είναι εξίσου εντυπωσιακό με το κείμενο που διέσωσε.

Χτισμένο στην κορυφή μιας βραχώδους κορυφογραμμής, προσβάσιμο μόνο μέσα από στενές ορεινές κοιλάδες, ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει λαξευμένους σε βράχο τάφους, κλιμακωτές σήραγγες που καταλήγουν σε πηγές νερού, οχυρωματικά τείχη και γέφυρες.

Αυτά τα χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν μια μακροπρόθεσμη επένδυση των ελίτ στο τοπίο, μετατρέποντας τον φυσικό βράχο σε σύμβολο ισχύος και μονιμότητας.

Καθοριστικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η επιγραφή βοηθά στην επίλυση μιας μακροχρόνιας αρχαιολογικής διαμάχης.

Πολλές από τις λαξευμένες σήραγγες και τους τάφους στην ανατολική Ανατολία αποδίδονταν προηγουμένως στην Ουραρτική περίοδο.

Τα στοιχεία από το Ραμπάτ υποστηρίζουν πλέον σθεναρά μια Ελληνιστική και μεταγενέστερη χρονολόγηση, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μελετητές ερμηνεύουν παρόμοιες κατασκευές σε ολόκληρη την περιοχή.

Η σημασία της ανακάλυψης

Η επιγραφή του Φρουρίου Ραμπάτ κάνει κάτι περισσότερο από το να προσθέτει απλώς ένα νέο τεχνούργημα στις μουσειακές συλλογές — αποκαθιστά τον ενεργό ρόλο των τοπικών ελίτ, οι οποίες παρέμεναν για καιρό “αόρατες” στην αρχαία ιστορία.

Δείχνει πώς οι περιφερειακοί ηγεμόνες διαπραγματεύονταν την ταυτότητα και την εξουσία τους, επικαλούμενοι τη βασιλική γενιά, την αυτοκρατορική μνήμη και μια ιερή γλώσσα, ενώ παράλληλα διοικούσαν απομακρυσμένες ορεινές περιοχές.

Καθώς η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται στο Τούντζελι και στις γύρω περιοχές, οι μελετητές πιστεύουν ότι μπορεί να ακολουθήσουν περισσότερες ανακαλύψεις.

Προς το παρόν, η φωνή που λαξεύτηκε στην πέτρα του Φρουρίου Ραμπάτ αποτελεί την πρώτη άμεση μαρτυρία της τοπικής ελίτ της Σωφηνής, μιλώντας μέσα από το πέρασμα περισσότερων από δύο χιλιετιών από ένα ξεχασμένο βασίλειο στις παρυφές των αυτοκρατοριών.