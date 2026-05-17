Ρόδος: Συγκλονίζει η τραγωδία με τη μητέρα και την κόρη που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου οχήματος

Μία μητέρα και η κόρη της έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στη Ρόδο, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 15:30, στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λίνδου-Ρόδου στην περιοχή Αφάντου, κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το αυτοκίνητο των δύο γυναικών συγκρούστηκε με άλλο όχημα, όπου επέβαιναν ένας πατέρας, ο γιος του και μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, με καταγωγή από τη Ρόδο, απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα, που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τις επαναφέρουν.

Οι τρεις επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δίωξη στον οδηγό

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδηγός κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5).

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από μαρτυρίες οι αστυνομικοί, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και τότε το άλλο όχημα που εμπλέκεται στη σύγκρουση, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω τους.

Mαρτυρίες, που επικαλείται το Ertnews, αναφέρουν ότι ο οδηγός της BMW έτρεχε με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπτό όριο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα των δύο γυναικών, ανετράπη και διαλύθηκε.

Σε βίντεο του Ertnews, διακρίνονται τα δύο οχήματα στην άκρη του δρόμου, ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες, καθώς και άνδρες της Τροχαίας, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.