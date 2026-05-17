Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σε νέο κύκλο εσωκομματικών αναταράξεων μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, γεγονός που φαίνεται πως επισπεύδει τις αποφάσεις και τις κινήσεις, εντός και εκτός Κουμουνδούρου.

Η σύγκρουση του βουλευτή Χανίων με τον Σωκράτη Φάμελλο αναμένεται να μεταφερθεί πλέον και στα όργανα του κόμματος, αφού ο πρώην υπουργός καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρήσουν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.

Σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ο Παύλος Πολάκης καλεί «όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω απο τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του».

Τονίζει πως αναμένει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος του, όπως λέει, και άλλοι βουλευτές και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών, αναμένοντας να δει αντιδραση σε αυτόν «τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον χαρακτηρίζει.

Σημειώνει, δε, την ανάγκη άμεσης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και προσθέτει πως θα απευθυνθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Σχολιάζοντας την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος τόνισε ότι ο βουλευτής «δεν άφησε περιθώρια στον κ. Φάμελλο να κάνει κάτι διαφορετικό», ενώ χαρακτήρισε «προσβλητική» τη δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου.

Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από την πλευρά του το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Η πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο», έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ανάρτησή του μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Ο Τσίπρας και η ανακοίνωση του νέου φορέα

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει ξανά σε αχαρτογράφητα νερά και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, σε μία περίοδο που ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας έχει μπει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Κυριακής (17/5), με τον τίτλο «Τον Σεπτέμβρη είναι αργά», έστειλε το σήμα, ότι έρχονται σύντομα ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικρατέστερη ημερομηνία για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, είναι η 26η Μαΐου.

Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή συνέχισης της αυτόνομης πορείας του.