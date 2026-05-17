Η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε νέο κύκλο εσωκομματικών αναταράξεων μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, γεγονός που φαίνεται πως επισπεύδει τις αποφάσεις και τις κινήσεις, εντός και εκτός Κουμουνδούρου.

Η σύγκρουση του βουλευτή Χανίων με τον Σωκράτη Φάμελλο αναμένεται να μεταφερθεί πλέον και στα όργανα του κόμματος, αφού ο πρώην υπουργός καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρήσουν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.

Σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ο Παύλος Πολάκης καλεί «όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω απο τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του».

Τονίζει πως αναμένει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος του, όπως λέει, και άλλοι βουλευτές και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών, αναμένοντας να δει αντιδραση σε αυτόν «τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον χαρακτηρίζει.

Σημειώνει, δε, την ανάγκη άμεσης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και προσθέτει πως θα απευθυνθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Σχολιάζοντας την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος τόνισε ότι ο βουλευτής «δεν άφησε περιθώρια στον κ. Φάμελλο να κάνει κάτι διαφορετικό», ενώ χαρακτήρισε «προσβλητική» τη δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου.

Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζήτησε από την πλευρά του το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Η πλευρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο», έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος στην ανάρτησή του μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Ο Τσίπρας και η ανακοίνωση του νέου φορέα

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει ξανά σε αχαρτογράφητα νερά και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, σε μία περίοδο που ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας έχει μπει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Κυριακής (17/5), με τον τίτλο «Τον Σεπτέμβρη είναι αργά», έστειλε το σήμα, ότι έρχονται σύντομα ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικρατέστερη ημερομηνία για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, είναι η 26η Μαΐου.

Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή συνέχισης της αυτόνομης πορείας του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:53 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την live μετάδοση από τη συλλογή υπογραφών για τ...
21:28 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπάντρ Αμπντελατί, είχε σήμερα ο υπουργός ...
20:56 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα για την ίδρυση του κόμματος – «Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία»

Στον Άρειο Πάγο αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να κ...
20:27 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» – Το βίντεο από τα παρασκήνια του συνεδρίου της ΝΔ

Βίντεο από τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτά...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν