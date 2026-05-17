ΑΕΚ: Το τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου στην φιέστα των «κιτρινόμαυρων» – Δείτε βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της ΑΕΚ στη φιέστα της Ένωσης για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας πήρε τον λόγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε και ζήτησε να τραγουδήσει.

Οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν: «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω». Λίγο αργότερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανταποκρίθηκε στην επιθυμία τους και τραγούδησε το κομμάτι «Ο Νικητής».

Η ΑΕΚ παρουσίασε για πρώτη φορά ένα τραγούδι που γράφτηκε για το επίτευγμα της ομάδας. Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου έκανε την παρουσίαση μαζί με τον δημιουργό του τραγουδιού και στη συνέχεια ερμήνευσε τους στίχους, οι οποίοι ακούστηκαν για πρώτη φορά στο γήπεδο.

Το τραγούδι έγραψε ο καλλιτέχνης Γιάννης Κονισπολιάτης, εμπνευσμένος από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ αφιέρωσε το κομμάτι στους Ενωσίτες, σε μία στιγμή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ενθουσιασμού στις εξέδρες.

Στην ομιλία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος υποσχέθηκε νέους τίτλους και ανέφερε ότι «το νταβατζιλίκι στο ποδόσφαιρο τελείωσε». Η παρουσία του στη φιέστα συνοδεύτηκε από έντονες εκδηλώσεις στήριξης από τον κόσμο της ομάδας.