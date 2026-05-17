ΑΕΚ: Το τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου στην φιέστα των «κιτρινόμαυρων» – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Μάριος Ηλιόπουλος, ΑΕΚ
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους οπαδούς της ΑΕΚ στη φιέστα της Ένωσης για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας πήρε τον λόγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε και ζήτησε να τραγουδήσει.

Οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν: «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω». Λίγο αργότερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανταποκρίθηκε στην επιθυμία τους και τραγούδησε το κομμάτι «Ο Νικητής».

Η ΑΕΚ παρουσίασε για πρώτη φορά ένα τραγούδι που γράφτηκε για το επίτευγμα της ομάδας. Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου έκανε την παρουσίαση μαζί με τον δημιουργό του τραγουδιού και στη συνέχεια ερμήνευσε τους στίχους, οι οποίοι ακούστηκαν για πρώτη φορά στο γήπεδο.

Το τραγούδι έγραψε ο καλλιτέχνης Γιάννης Κονισπολιάτης, εμπνευσμένος από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ αφιέρωσε το κομμάτι στους Ενωσίτες, σε μία στιγμή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ενθουσιασμού στις εξέδρες.

Στην ομιλία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος υποσχέθηκε νέους τίτλους και ανέφερε ότι «το νταβατζιλίκι στο ποδόσφαιρο τελείωσε». Η παρουσία του στη φιέστα συνοδεύτηκε από έντονες εκδηλώσεις στήριξης από τον κόσμο της ομάδας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:54 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

AEK: O Μάριος Ηλιόπουλος εφερε το τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφεια με… τέρμα τα γκάζια – Οι κομάντος και το «Mission Impossible», δείτε βίντεο

Η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, με τη φιέστα να περιλαμβ...
23:18 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Το φαντασμαγορικό θέαμα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μόλις έχει τελειώσει. Παίκτες, προπονητή...
23:08 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Μάριος Ηλιόπουλος: Αποθεώθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ με επικό σύνθημα – «Εεέ, οοο, αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από δω»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ, όταν πήρε τον λόγο στη φιέσ...
22:35 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: Οι Πράσινοι τους έκοψαν τον δρόμο για το Champions League

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στη Λεωφόρο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν