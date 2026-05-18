ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο EA-18G Growlers σε αεροπορική επίδειξη στο Άινταχο – Σώα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Sigkrousi aeroskafon
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η αεροπορική βάση Mountain Home διερευνά τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε την Κυριακή (17/05) έξω από τη βάση στο Άινταχο, κατά τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βάσης.

Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers συνετρίβησαν περίπου δύο μίλια βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης επίδειξης. Η βάση επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα αεροσκάφη μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με τους διοργανωτές της επίδειξης.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η αεροπορική βάση αναμένεται να δώσει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της έρευνας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι άνδρες που σκουπίζουν και καθαρίζουν το σπίτι έχουν ενισχυμένη λίμπιντο – Το απρόσμενο συμπέρασμα μελέτης

Nail expert εξηγεί ποια βερνίκια νυχιών κάνουν τα χέρια να φαίνονται πιο νεανικά και όμορφα

Τουρισμός: Οι 5 άξονες στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο – Τι αλλαγές φέρνει

Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας: Έως και τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής – Αναλυτικά τα προγράμματα

Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο εντοπισμού AI deepfakes σε όλους τους ενήλικους χρήστες

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:10 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

ΗΑΕ: Επίθεση με drone προκάλεσε φωτιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – «Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα ύστερα από επίθεση με drone, κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπαράκα...
20:36 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει – Κινηθείτε γρήγορα, αλλιώς…»

Νέο μήνυμα απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει και η Τε...
19:19 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Καλιφόρνια – 3 νεκροί, 2 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι...
17:54 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση στη Βρετανία: Το 50% των πολιτών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής στην ΕΕ – Μόλις το 5% θεωρεί ότι το Brexit «πήγε καλά»

Μεταστροφή των Βρετανών πολιτών απέναντι στο Brexit δείχνει μία νέα δημοσκόπηση που είδε το φω...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν