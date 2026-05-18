ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο EA-18G Growlers σε αεροπορική επίδειξη στο Άινταχο – Σώα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος

Η αεροπορική βάση Mountain Home διερευνά τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών που σημειώθηκε την Κυριακή (17/05) έξω από τη βάση στο Άινταχο, κατά τη δεύτερη ημέρα της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βάσης.

Δύο αεροσκάφη EA-18G Growlers συνετρίβησαν περίπου δύο μίλια βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης επίδειξης. Η βάση επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Footage of the mid air collision between a pair of Navy Super Hornets/Growlers during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base moments ago. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα αεροσκάφη μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με τους διοργανωτές της επίδειξης.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η αεροπορική βάση αναμένεται να δώσει νεότερη ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της έρευνας.