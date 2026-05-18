ΑΕΚ: Φαντασμαγορική η φιέστα για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της – Το τραγούδι του Ηλιόπουλου, τα κομάντος και το τρόπαιο που έφτασε με… γκάζια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ΑΕΚ γιόρτασε στην Allwyn Arena την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και τη διατήρηση του αήττητου σερί της. Οι φίλοι της Ένωσης δημιούργησαν εορταστική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το σύνθημα «σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω» να ακούγεται έντονα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή του τίτλου, την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, το σόου με το τρόπαιο, τους πανηγυρισμούς των παικτών και των φιλάθλων.

Πριν από την απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πραγματοποίησε ομιλία μπροστά στους φιλάθλους της Ένωσης.

«Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ», είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος, με το γήπεδο να τον καλεί να τραγουδήσει. «Όλα θα γίνουν», πρόσθεσε και συνέχισε: «Για καλό και για κακό, ξαναδέστε ζώνες! Έχω το προνόμιο και την τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ! Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους αιώνες».

Στη συνέχεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της ΑΕΚ και στα όσα είχε πει τότε: «Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη που τον Ιούνιο του 2024 μου έδωσε τη δυνατότητα να ηγηθώ. Και έναν χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2025, να φορέσω την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα! Όταν παρέλαβα την ομάδα μου, η φλόγα μέσα μου έκαιγε. Είπα κάποιες ατάκες όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμα. Μίλησα για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

Όταν θα έχετε χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε τη συνέντευξη του καλοκαιριού του 2024. Μίλησα από την πρώτη μέρα για το ευ αγωνίζεσθαι. Ζήτησα ομοψυχία και να λέει ο καθένας τη γνώμη του με επιχειρήματα. Είχα πει ότι διοίκηση θα κάνω εγώ, αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο, θα το κάνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων. Στα δύσκολα, στους πολέμους, και αυτό συνδέεται με την ψυχή μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Που θα τη ζηλεύουν και θα τρίβουν τα μάτια τους στην Ευρώπη. Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα 35 χρόνια στην ακτοπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς τους! Είπα ότι όποιος σκάβει τον λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα! Και το είδαμε φέτος επανειλημμένως».

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης πρόσθεσε: «Ζήτησα ο κόσμος να βάλει ζώνες για να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν, να τις βγάλουν να ξεκουραστούν. Όσοι δεν το πίστεψαν, ας τις βάλουν τώρα για αυτά που έρχονται. Η ΑΕΚ τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουν παρθένες, έκαναν παρθενορραφή! Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα! Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη Ιδέα. Γεννήθηκε από τον ξεριζωμό, από ατόφια συναισθήματα με ατόφιο σκοπό. Από ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους μέσα από τις στάχτες και να μείνει για πάντα στην Ιστορία! Αυτό που έγινε φέτος είναι μεγάλο μάθημα στην έπαρση και την αλαζονεία! Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η επιμονή, η υπομονή, το πάθος, η πίστη μπορεί να χαράξει νέους δρόμους! Οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Γράφεται πλέον το νέο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με ανεξίτηλα γράμματα! Ο ξεριζωμένος λαός μας ξερίζωσε τη διαπλοκή και το σύστημα!

Τα νέα παιδιά μπορούν να έχουν όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Τους μάθαμε να διεκδικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε τον δρόμο! Χρειάζεται όμως και η συμπαράσταση και η συμβολή σημαντικών κατηγοριών στην κοινωνία μας. Πρώτα από όλα, οι γονείς. Να καλλιεργούν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό, μακριά από βία και ναρκωτικά. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι προπονητές να μάθουν στα παιδιά την αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει στην παιδεία και στον πολιτισμό. Δεν μπορείς αλλιώς να φτιάξεις νέες γενιές. Σήμερα, μετά από 22 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλά από αυτά τα έργα ρημάζουν και σαπίζουν. Τα ΜΜΕ έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση και πληροφόρηση, όπως ορίζει η αλήθεια, με ευθύνη. Οι τραπεζίτες έχουν ηθική υποχρέωση έναντι των μεσαίων, των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν να τα βγάλουν εις πέρας. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε funds! Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, το σεβόμαστε και είναι δικός μας σκλάβος».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: «Τα πρόσωπα που είναι καλλιτέχνες και αθλητές μπορούν να γίνουν πρόσωπα προς μίμηση. Να είναι κοντά στα παιδιά στον αθλητισμό. Εμπνευστείτε, η σπίθα μπήκε! Αλλιώς μένει η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός. Μην χάνετε την πίστη σας. Όλοι θα είμαστε μαχητές, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με επιμονή και υπομονή για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε. Σε αυτήν την τροχιά, πριν από έναν μήνα, εγκαινίασα το ίδρυμα του αείμνηστου πατέρα μου, του Τάκη Ηλιόπουλου. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και αγάπης για τα νέα παιδιά, για ένα καλύτερο αύριο. Ο πατέρας μου είχε αγάπη για το Αιγαίο. Το αποκαλούσε τον Παράδεισο της γης. Έλεγε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τίποτα να μην αφήνεις στην τύχη. Και ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, έρωτα και νοοτροπία πρωταθλητή. Η ΑΕΚ είναι στάση ζωής, είναι Ιδέα! Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η ΑΕΚ».

Η φιέστα περιλάμβανε drone show με τον Δικέφαλο Αετό στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και αναδρομή στα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ και στη φετινή της πορεία, μέσα από τα μάτριξ του γηπέδου.

Οι αρχηγοί της ΑΕΚ ύψωσαν στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Η Ένωση στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στα 102 χρόνια της ιστορίας της και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της στη Super League στην τέταρτη χρονιά από την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το τραγούδι του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος, έφερε το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, η κούπα κατέληξε στους τρεις αρχηγούς, τον Πέτρο Μάνταλο, τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Άρολντ Μουκουντί, οι οποίοι την ύψωσαν μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας. Για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα με τα κιτρινόμαυρα, ενώ για τον αρχηγό του Δικεφάλου ήταν το τρίτο.

Η παιδική χορωδία τραγούδησε μελωδίες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν βιολιά, με τους φιλάθλους της ΑΕΚ να καταγράφουν τις στιγμές από τις εξέδρες.

Μετά την ομιλία του, ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε ένα τραγούδι που γράφτηκε για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έχοντας δίπλα του τον δημιουργό του, Γιάννη Κονισπολιάτη.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανταποκρίθηκε και στο αίτημα των φιλάθλων, που φώναζαν «Είναι τρελός ο πρόεδρος!» και «Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ». Από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Αγάπα με», το οποίο τραγούδησε ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης.

🦅🗣️ Η λαϊκή απαίτηση έγινε πράξη: Ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγούδησε το “Αγάπα με”#aekfc pic.twitter.com/o5aolmzUb1 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 17, 2026

Απονομή με άρωμα… κινηματογράφου

Η απονομή του 14ου πρωταθλήματος είχε κινηματογραφικό χαρακτήρα. Η σκηνή είχε στηθεί στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησε η έξοδος του Μάρκο Νίκολιτς, του τεχνικού επιτελείου, των στελεχών, των ανθρώπων της ΑΕΚ και των παικτών. Ένας ένας έβγαινε από τη φυσούνα και ανέβαινε στη σκηνή, με τους φιλάθλους να τους αποθεώνουν.

Όταν βγήκαν οι αρχηγοί, τα φώτα έσβησαν και κομάντο εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας το τρόπαιο, υπό τους ήχους του soundtrack του «Mission Impossible». Η κούπα δεν βρισκόταν στο βάθρο, αλλά στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, έχοντας μαζί του το τρόπαιο του πρωταθλητή. Στη συνέχεια, βγήκε από τη θέση του οδηγού με την κούπα στα χέρια, ανέβηκε στη σκηνή και την παρέδωσε στους αρχηγούς, οι οποίοι την ύψωσαν μαζί με τους συμπαίκτες τους.

Μετά την απονομή, φίλαθλοι της ΑΕΚ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, άναψαν καπνογόνα και πανηγύρισαν μαζί με τους παίκτες. Την ίδια ώρα, έξω από την Allwyn Arena, οι φίλοι της Ένωσης συνέχισαν τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου.

Ανατριχιαστικός Λάζαρος Ρότα

Στο περιθώριο της φιέστας για το πρωτάθλημα, ο Λάζαρος Ρότα έκανε δηλώσεις στο AEK TV και έστειλε μήνυμα με αφορμή τις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών. Ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης μίλησε αρχικά για την κατάκτηση του τίτλου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα.

«Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί».