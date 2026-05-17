Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει – Κινηθείτε γρήγορα, αλλιώς…»

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Τραμπ
(AP Photo/Alex Brandon)
Νέο μήνυμα απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει και η Τεχεράνη θα πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα.

«Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει, και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», γράφει συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε νωρίτερα νέα προειδοποίηση στο Ιράν, λέγοντας πως έχει «συμφέρον να καταλήξει σε συμφωνία», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολα. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία».

Η ανάρτηση με AI εικόνα

Συζήτηση προκάλεσε, πάντως, μία άλλη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται περιτριγυρισμένος από πολεμικά πλοία εν μέσω καταιγίδας και φουρτουνιασμένης θάλασσας.

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Ήταν ηρεμία πριν την καταιγίδα».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως έμμεση προειδοποίηση προς το Ιράν, καθώς οι πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων συνεχίζουν να εντείνονται.

