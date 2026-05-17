Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Καλιφόρνια – 3 νεκροί, 2 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Καλιφόρνια
Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς κοντά στη διασταύρωση της International Boulevard με την 85th Avenue το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής, ο οδηγός και αρκετοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το όχημα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα αλλά και σε πεζούς γύρω στις 23:15 το βράδυ, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου οι δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η Πυροσβεστική.

Ο οδηγός και ακόμη ένας τραυματίας περίμεναν τη μεταφορά τους από ασθενοφόρο, κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

 

