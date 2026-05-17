Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο σοκ – Τρεις τραυματίες – ΦΩΤΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές σήμερα Κυριακή στις 3.30 από ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Όπως γράφει η rodiaki, το ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με άλλο και ανατράπηκε. Το αυτοκίνητο μετετράπη σε …μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που κατέβαλε προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, της Τροχαίας Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΡΟΔΟΣ
Φωτό από dimokratiki.gr

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απίστευτος ισχυρισμός του Trump: Υπάρχει φάρμακο που μπορεί να «αναστήσει» τους νεκρούς – Δείτε το βίντεο

Η διατροφή που μπορεί να μειώσει τη βιολογική ηλικία μέσα σε 4 εβδομάδες – Λειτουργεί και μετά τα 60

Στο 55% οι φορολογικές δηλώσεις – Πάνω από 1 εκατ. οι χρεωστικές

Διεθνής έρευνα: Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής

Ρομποτική και χειρουργεία: Επέκταση των ρομποτικά υποβοηθούμενων χειρουργικών επεμβάσεων σχεδιάζει νοσοκομειακός οργανισμός

Σκοτεινή ύλη: Ακούγοντας τους ψίθυρους της μέσα από τη σύγκρουση μαύρων τρυπών
περισσότερα
16:22 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κοζάνη: Εντοπίστηκε πτώμα στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα – Εξετάζεται εάν ανήκει σε 78χρονο αγνοούμενο

Άσχημο τέλος φαίνεται πως είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, ο οποίος αγνοούνταν...
07:50 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: Οι άθλιες συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας με τα τρία μικρά παιδιά – Οι καταγγελίες των γειτόνων

Σοκ έχουν προκαλέσει οι λεπτομέρειες της υπόθεσης με τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους. Η κατα...
05:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (17/5)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
05:00 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαΐου

Κυριακή 17 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Ανδρόν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν