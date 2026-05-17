Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο σοκ – Τρεις τραυματίες – ΦΩΤΟ

Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές σήμερα Κυριακή στις 3.30 από ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Όπως γράφει η rodiaki, το ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με άλλο και ανατράπηκε. Το αυτοκίνητο μετετράπη σε …μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που κατέβαλε προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, της Τροχαίας Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.