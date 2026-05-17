Γεωργιάδης για Eurovision: «Χαρμόσυνο νέο» η δεύτερη θέση του Ισραήλ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, πολιτική διάσταση στη δεύτερη θέση που κατέκτησε το Ισραήλ στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.

Χαρακτήρισε «χαρμόσυνο νέο» την υψηλή θέση του ισραηλινού τραγουδιού, σχολιάζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις που υπήρξαν γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision είναι «ένα χαρμόσυνο νέο».

Όπως έγραψε, «παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς, οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειάς τους».

