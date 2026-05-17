Χαβιέρ Μπαρδέμ κατά Τραμπ, Πούτιν και Νετανιάχου στις Κάννες: «Η τοξική αρρενωπότητα ευθύνεται για τους πολέμους»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Thibaud MORITZ / AFP
Σφοδρή επίθεση κατά των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ στο Φεστιβάλ Καννών, κατηγορώντας τους ότι εκφράζουν μια «τοξική αρρενωπότητα» που οδηγεί σε πολέμους και μαζικούς θανάτους.

Ο 57χρονος σταρ, ο οποίος αποθεώνεται από τους κριτικούς για τον νέο του ρόλο στην ταινία «The Beloved» του Ροντρίγκο Σορογκόγεν, έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή.

«Ο δικός μου είναι μεγαλύτερος από τον δικό σου»

Ο Μπαρδέμ υποστήριξε ότι πολλά από τα ελαττώματα του χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία συνδέονται με την «τοξική αρρενωπότητα», η οποία –όπως είπε– οδηγεί άνδρες να σκοτώνουν πρώην συντρόφους, αλλά και να ξεκινούν πολέμους.

«Αυτό το πρόβλημα αφορά επίσης τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Νετανιάχου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι πρόκειται για τη λογική του «μεγάλου αφεντικού» που λέει: «Ο δικός μου είναι μεγαλύτερος από τον δικό σου και θα σας βομβαρδίσω όλους».

Όπως πρόσθεσε, αυτή η νοοτροπία «δημιουργεί χιλιάδες νεκρούς ανθρώπους».

Νέα επίθεση του Μπαρδέμ για τη Γάζα

Ο Ισπανός ηθοποιός παραμένει μία από τις πιο έντονες φωνές του διεθνούς κινηματογράφου κατά της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα από το 2023.

Ο ίδιος χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά «γενοκτονία» όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

«Μια γενοκτονία εξακολουθεί να διαπράττεται», δήλωσε.

«Είναι γεγονός. Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να το δικαιολογήσει ή να το εξηγήσει, αλλά είναι γεγονός. Αν το δικαιολογείς με τη σιωπή ή τη στήριξή σου, τότε είσαι υπέρ της γενοκτονίας», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας και υποστηρίζει ότι η στρατιωτική του επιχείρηση ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του AFP βασισμένο σε ισραηλινά στοιχεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, πάνω από τους μισούς γυναίκες και παιδιά.

«Παίρνω περισσότερη δουλειά από ποτέ»

Μιλώντας στο AFP το Σάββατο, ο Μπαρδέμ δήλωσε ότι παρά τη δημόσια στάση του απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, συνεχίζει να δέχεται επαγγελματικές προτάσεις.

«Παίρνω περισσότερη δουλειά από ποτέ», ανέφερε, εκτιμώντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή «η αφήγηση γύρω από τη σύγκρουση αλλάζει».

Άλλοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η Σούζαν Σάραντον, έχουν κατά το παρελθόν δηλώσει ότι η δημόσια κριτική τους απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη επηρέασε αρνητικά την καριέρα τους.

